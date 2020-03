Pedro Troglio tras goleada de Motagua: "Me arrepiento de no haber hecho un equipo más mixto"

"Es una derrota dura, triste. Estuvimos en el partido hasta el 1-1 a los 30 minutos que fue la expulsión. Ya con la sumatoria de partidos se notó el cansancio y con uno menos todavía más. No estuvimos nunca en el partido en el segundo tiempo", comenzó Pedro Troglio lamentando la goleada de 4-1 que les propinó Motagua.

Troglio cree que existió un antes y después con la expulsión de Carlos Pineda por una violenta falta contra Omar Elvir quien al inició del segundo tiempo tuvo que ser sustituido por Emilio Izaguirre debido al dolor.

"Lo que marcó el desarrollo fue la expulsión, un hombre más contra un equipo que viene viajando siente el cansancio. Ya con el 2-1 se complicó, ya era muy difícil y lo sufrimos. En el segundo tiempo pudo haber sido mayor la diferencia. No estábamos en el partido, la expulsión nos condicionó en ese momento, ya después fue superior Motagua", aceptó.

A pesar de la derrota, el entrenador argentino no considera que todo está perdido, aunque acepta que cometió un error al repetir el mismo once titular.

"Estamos a cinco puntos y quedan cinco fechas. No es momento para hacer muchas conjeturas de cara al futuro. Hoy uno está con bronca por haber perdido un partido de esta manera, sobre todo porque veníamos bien, contentos. Me tengo que hacer cargo por poner a los jugadores que habían jugado y la equivocación mía estuvo ahí en poner el mismo once que jugó (ante Montreal)".

Tras la derrota en los dos clásicos de este torneo, Troglio expresa que "cuando vine acá, jamás imagine que iba ganar todos los clásicos, menos contra un equipo como Motagua. Me tocó jugar cinco clásicos; ganamos tres perdimos dos. Esta es la realidad, nunca imaginé que íbamos a venir y ganarle todos los partidos, ya que es un equipo con buenos jugadores que lo hacen bien. Somos planteles parejos, pero pagamos las consecuencias de la expulsión".

El timonel merengue cree que el torneo sigue parejo. "Son cinco puntos sobre nosotros, ganó Marathón y todavía está peleado esto. Nosotros no nos consideramos afuera, pero no es un momento para hablar del torneo, ahorita pedimos un clásico y hay que hacerse cargo".

TROGLIO SOBRE LAS DISPOSICIONES DE COPECO

Troglio se refirió a los incidentes que se dieron en la primera parte del encuentro donde personal Copeco junto al comisario interrumpieron el partido en tres ocasiones para sacar a todas aquellas personas que no tenían que ver en el encuentro.

"Lo tenían que haber pensado antes, si se decreta alerta roja y hablás de 50 personas y si sumás es imposible porque vas a sumar 100 o mas. Los dirigentes tienen que venir ¿cómo no van a venir los dirigentes?. Ellos son los que le pagan, son parte del staff. No digo que vengan 35, pero el presidente, vice presidente, directores deportivos. Acá sacamos a los chicos que recogen los balones, entonces no juguemos el torneo. Para mí hablar de 50 personas es en un lugar cerrado, pero si vamos hacer estos papeles es mejor no jugar, sino suspender 15 días y esperar".

El técnico argentino no cree que el equipo se le venga abajo por esta derrota. "A este grupo le tocó ganar, perder. Esto es fútbol y cada partido es una historia. Hay condicionantes cuando perdes un partido, este era parejo, pero con diez hombres y el segundo gol se complicó. Cuando ganamos 5-0 a Marathón dije que no habían cinco goles de diferencia y hoy digo que no hay tres de diferencia con Motagua, somos parejos, pero se dan situaciones que hagan que un partido se de así".

Troglio finalizó "reconociendo que en el segundo tiempo el equipo no pudo levantar las piernas, no reaccionó nunca. A la vista de lo que pasó, me arrepiento de no haber hecho un equipo más mixto y haber cuidado a algún jugador".