Marcelo Pereira acusa al árbitro Óscar Moncada de haberlo insultado: ''No es la primera vez''

Pese a la victoria sobre Olimpia, el defensa del Motagua, Marcelo Pereira, salió expulsado y al final del encuentro expresó su malestar contra el árbitro Óscar Moncada, a quien acusa de haberlo insultado.

"Lastimosamente al final pagué y dejé a mis compañeros con 10 hombres, pero ellos se supieron reponer y al final logramos el objetivo. Lastimosamente suceden cosas dentro del campo de las cuales uno como jugador es el más afectado, a los árbitros son los únicos que les creen'', dijo el zaguero.

Pereira asegura que ''no tengo nada contra los árbitros, yo me dedico a jugar, pero en este caso salgo a defenderme porque siempre hay algo con (Óscar) Moncada que insulta mucho a los jugadores, no es la primera vez. Uno está caliente dentro del campo y eso hace que se eleve más el deseo de agresividad porque te insulta".

El defensor no quiso dar detalles sobre las palabras que supuestamente le dijo el silbante.

"No voy hablar sobre lo que dijo, es sólo para que él y la Comisión tomen cartas en el asunto. Así como nos llaman la atención a nosotros, a ellos también en ese aspecto, ya que no es la primera vez y hay varios completos de profesión que lo saben y pueden dar de de esto".

Pereira lamenta que los jugadores tengan que pagar las consecuencias y los árbitros no sean castigados. "Al final te pueden decir lo que sea y uno es el que comete el error".

En cuanto al resultado que tuvieron en el partido. "Gracias a Dios cumplimos con el objetivo, seguimos para adelante, tenemos que seguir mejorando, esto no se termina acá. Hay que trabajar la próxima semana para lo que se nos viene".