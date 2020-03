Jerry Bengtson tras derrota ante Motagua: "Hoy no fue una tarde esperada para nosotros"

El capitán del Olimpia, Jerry Bengtson, tradujo su disgusto con la derrota ante Motagua por la jornada 13 del Torneo Clausura 2020 que se disputó en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

En sus primeras palabras comentó que "hoy no fue una tarde esperada para nosotros. Empezamos ganando el partido, pero por ahí nos desconcentramos, eso no puede seguir pasando".

Bengtson hizo énfasis en el cansancio de la plantilla tras la seguidilla de partidos entre Liga Nacional y Liga de Campeones de Concacaf, aunque determinó que no es una excusa.



"La verdad que un poco de cansancio, pero eso no es excusa. Comenzamos ganando el partido, teníamos que estar más concentrado", soltó.

Te puede interesar: Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2020

Además dejó en claro que no es uno de los "peores partidos de Olimpia" puesto que "creo no, creo que hicimos un primer tiempo bueno, pero cuando tocó la expulsión el rival aprovechó, vamos a dejar esto atrás y pensar en el siguiente partido. Los clásicos no se deben perder, pero esto es fútbol. Se empezó ganando, la expulsión nos afectó un poco, pero esto no termina acá".

Finalmente, el cañonero catracho replicó en la pérdida de tiempo sucedida en el encuentro por el tema de las personas que ingresaron demás al estadio tras la orden de la Liga Nacional no permitir el ingreso únicamente a 50 personas durante el juego.

Ver: La crónica del Motagua vs Olimpia por la jornada 13 del Torneo Clausura 2020

"Es un solo relajo eso, no puedes estar parando al jugador porque uno pierde ritmo, espero que puedan ver esto. Lo que pasó hoy no puede seguir pasando", cerró.