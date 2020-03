Carlos Pineda aclara su expulsión ante Motagua y pide perdón: ''No fue mi intención lastimarlo''

Carlos Pineda, mediocampista del Olimpia, se pronunció tras acabar el clásico que perdió contra Motagua y aclaró que su inteción nunca fue lastimar a Omar Elvir luego de una fuerte entrada que le costó la tarjeta roja.

Así fue la dura falta de Carlos Pineda a Omar Elivr en el clásico

Pineda dejó a su equipo con diez hombres tras una fuerte falta contra el 'Burrito' en el minuto 27 del tiempo corrido. Al árbitro Óscar Moncada no le tembló la mano para echarlo del partido, motivo por el que el futbolista pide perdón.

''Primero decir que lamento mucho mi expulsión el día de hoy que expuso al equipo, uno siempre quiere ayudar y quiere evitar dejar con jugadores menos por la desventaja que eso significa'', comenzó diciendo el jugador de los albos.

Asimismo, el mediocampista afirma que nunca quiso golpear al defensor de los azules y su ilusión por conseguir el bicampeonato sigue intacta.

''No fue mi intención lastimar al contrario, yo lo que quiero es ganar posición con mi pierna, pero lastimosamente lo golpeo, se mira fea la jugada, pero puedo asegurar que al no poner mi peso sobre mi pierna derecha evité una lesión grave, ya que mi objetivo no es lesionar a nadie'', expresó.

''Quiero agradecerle a la gente sus mensajes de apoyo y me veo obligado a hacer esta aclaración por la gente que puede llegar a pensar algo contrario'', señala Pineda.

Por último, el olimpista dijo que ''el torneo falta y vamos a luchar hasta el final, ya hemos demostrado y tenemos que seguir demostrando la capacidad de este equipo''.

Próximo partido de Olimpia

La jornada 14 está programada para el siguiente fin de semana y será el domingo cuando la escuadra de Pedro Troglio reciba la visita de la Real Sociedad, partido con el que no podrá contar con Carlos Pineda.