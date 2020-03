Diego Vázquez habla de la forma de juego de Olimpia y su victoria ante Montreal

Motagua está cómodamente en el primer lugar del Torneo Clausura con 27 puntos y a tres segundo puesto, Marathón. Los de Diego Vázquez dejaron atrás el trago amargo que les causó la eliminación en Liga de Campeones de Concacaf y se centran en llevarse el primer lugar de las vueltas regulares.

Diego Vázquez estuvo este día en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo y analizó lo sucedido en el clásico ante Olimpia donde ganaron 4-1 y consolidaron el liderato.

“Nunca planificas una goleada, lo hacés para encontrar sus debilidades. Se dio de manera positiva para nosotros a partir del empate. Es muy subjetivo lo de jugar o no con suplentes o dar descansos, nos pasó hace dos semanas cuando todos decían que había crisis, puse un equipo alternativo y no ganamos ante Minas. El técnico lo planifica pensando que uno lo quiere hacer bien”, inició contando.

Durante la conferencia de ayer el técnico Pedro Troglio reconoció que se había equivocado al mandar a la cancha al mismo equipo que jugó en Montreal, Diego analizó al respecto: “Lo dice pero antes tomó una decisión pensando que era lo mejor, hicimos un gran partido y nos quitan méritos”.

Asimismo el mandamás azul opinó sobre lo sucedido en el Carlos Miranda donde sacaron a las personas de las gradas por la directriz de Copeco de no reunir más de 50 ciudadanos en los estadios u otros lugares.

“Cada equipo tiene 30 personas, los directivos que son los que ponen dinero no los dejamos entrar. Me llama la atención que el partido se paró a los 30 partidos”.

Diego rememoró los lapsos del juego ante Olimpia, además hizo énfasis en un método de juego del conjunto merengue el cual le sirvió ante Montreal Impact.

“Lógicamente que tener un hombre menos hace una diferencia, quedaron con menos gente y obviamente que hicieron un desgaste los volantes. El pelotazo a los delanteros lo tienen mecanizado y así ganaron en la Concacaf, todo tiene doble lectura y es muy relativo. Empezar perdiendo un clásico y reponerse es importante”.

DECAS, ALTERCADO CON LA CAJA Y ATLANTA:

Una grata sospresa dentro de Motagua es la participación en los últimos juegos de Wesly Decas, central zurdo que ha hecho olvidar a Juan Pablo Montes, sobre el nivel presentado Diego mencionó: “Ya lo conocía anteriormente, en ese momento era muy joven y le salió una mejor propuesta, nos ha dejado sensaciones muy buenas y tiene que jugar uno o dos torneos para hacer un balance”.

En esta semana el DT azul será citado a declarar por la Comisión de Disciplina en torno al altercado del Morazán donde lanzaron una caja de cervezas, el argentino dijo sobre esto: “Desde que yo tiro la caja pasan más de tres o cuatro minutos y estamos diciendo que nos están agrediendo, no hacía nada el árbitro. Me tiraron una caja a mí y yo los estoy alterando”.

Diego Vázquez se terminó refiriendo a la eliminación contra Atlanta United, juego de vuelta donde reconoce que no compitieron. “Enfrentamos un equipo lleno de estrellas. Empezamos perdiendo 1-0 con un gol que habíamos trabajado. Hay categorías y niveles, en ese partido no fuimos competitivos. Tigres-Alianza era un partido para un 8-0, pero la pelota no entró”.