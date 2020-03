El camino que le espera a Real Sociedad y Honduras Progreso a cinco jornadas para el cierre del Clausura

A falta de cinco jornadas para el cierre del Torneo Clausura 2020, la sombra del descenso sigue persiguiendo de cerca a Real Sociedad y Honduras Progreso, clubes de la Liga Nacional involucrados en la zona baja de la tabla acumulada.

Lo cierto es que después de haberse disputado la jornada 13 del Torneo Clausura 2020, ninguno de los dos clubes tiene asegurada su continuidad en la primera división de Honduras.

Este domingo, Real Sociedad dejó ir la oportunidad de aumentar la ventaja sobre su perseguidor cayendo 1-4 ante Real de Minas y pese a que todavía mantiene la ventaja de seis puntos, un dos resbalones y victorias de los arroceros, podría darle la vuelta a la tabla.





Las próximas fechas favorece a Honduras Progreso puesto que sostendrá dos encuentros continuos en casa, eso sí, uno de ellos ante Motagua, equipo líder del campeonato; más tarde lo harán ante Real de Minas, club que pelea por una clasificación en la pentagonal.

Mientras tanto Real Sociedad visitará a Olimpia y luego recibirá en casa (donde no ha ganado, al menos en Tocoa) a Platense.

Estas dos jornadas serán claves para ambos protagonistas que al cierre de la jornada 17, habrían un panorama claro del próximo descendido.

Encuentros restantes de Honduras Progreso:

Vs Motagua (domingo 22 de marzo) local

Vs Real de Minas (sábado 04 de abril) local

Vs Real España (domingo 12 de abril) visita

Vs Lobos Upnfm (Domingo 19 de abril) local

Vs Vida (domingo 22 de abril) visita

Encuentros restantes de Real Sociedad:

Vs Olimpia (domingo 22 de marzo) visita

Vs Platense (domingo 05 de abril) local

Vs Lobos (sábado 11 de abirl) visita

Vs Motagua (domingo 19 de abril) local

Vs Real España (miércoles 22 de abril) visita

Series y probabilidades jornada a jornada:

Jornada 14

Honduras-Motagua: En El Progreso gana la serie Motagua. El Honduras se quedaría con 18 puntos

Olimpia-Real Sociedad: En Tegucigalpa gana la serie Olimpia. Real Sociedad se quedaría con 24 puntos

Jornada 15

Honduras-Real de Minas: En El Progreso gana la serie el Honduras. El Honduras llegaría a 21 puntos

Real Sociedad-Platense: En Tocoa Real Sociedad gana la serie. Real Sociedad llegaría a 27 puntos

Jornada 16

Real España-Honduras: En San Pedro Sula gana la serie Real España. El Honduras se quedaría con 21 puntos

UPNFM-Real Sociedad: De local gana la serie la UPNFM: Real Sociedad se quedaría con 27 puntos

Jornada 17

Honduras-UPNFM: En El Progreso gana la serie el Honduras y llegaría a 24 puntos

Real Sociedad-Motagua: En Tocoa gana la serie Real Sociedad y llegaría 30 puntos y salvaría el descenso que por lógica sería para el Honduras Progreso en la jornada 17 pero quedando sujeto a la reprogramación del juego Vida-Real Sociedad