El blog de Mauricio Kawas: "Es momento que los directivos asuman un pacto en favor de proteger las vidas"

Mauricio Kawas

Lo ocupamos para todo en la vida. Algunos aseguran que sin una opción alterna pocas cosas funcionarían bien en cualquier ámbito. Por ejemplo, Inglaterra ya maneja como posibilidad declarar campeón a Liverpool en el caso que la pandemia del Covid-19 se mantenga más allá de la primera semana de abril. La liga española se debate también sobre lo que se debe hacer. Su presidente ha dicho el domingo que la apuesta es que el campeonato concluya en lugar de suspenderlo definitivamente.

La UEFA se reúne esta semana para definir el futuro de la Eurocopa programada para junio de este año en 12 sedes distintas. Es casi seguro que cambiará de fecha considerando que la mayoría de los torneos europeos terminarán (si es que concluyen) más tarde de lo programado.



En El Salvador la decisión de los clubes ha sido suspender el torneo durante 30 días período en el cual los jugadores cobrarán el 50% de su salario. Suena drástico, pero debemos entender que vivimos un momento muy complicado y que algunos sacrificios deberán asumirse.



Lo primero está en aceptar que los torneos, tal y como los conocemos, probablemente no terminen con el esquema tradicional que cada uno utiliza. Y si terminan con el esquema tradicional no será el en los tiempos establecidos originalmente.



Por eso es el momento de no ser extremistas con las reglas y adaptarse a la realidad que en estos instantes nos rodea, dándole prioridad a las personas por sobre todas las cosas. Con el Covid-19 todos perderemos algo en lo material, lo importante es perder lo menos posible en cuanto a la vida humana.

Nuestros directivos de Liga Nacional deben convocar de inmediato una Asamblea Extraordinaria y estudiar todos los escenarios. Este Clausura puede concluirse, pero es probable que requiera un camino distinto al que está definido. Incluso modificando algunos elementos del formato actual y concluyéndolo más allá de la fecha original establecida.



Pero deben entender que es importante flexibilizar el actual reglamento. Aquí no se vale decir que no se puede hacer esto o lo otro porque se puede declarar nulo el torneo. Este es momento para que todos los directivos asuman un pacto no solo en favor del fútbol, sino que en favor de proteger las vidas de todos los protagonistas.



Anoche el gobierno determinó suspender todo evento deportivo lo que todos entendemos significa que por lo menos no se disputará la fecha 14. Probablemente se extienda un par de semanas más. Tomando en cuenta que de todas formas no se había programado fecha para finales de marzo por ser un espacio FIFA, el torneo solo se atrasaría una semana. No implicaría un impacto financiero muy fuerte para los clubes. Claro, todo esto en el caso que la parte sanitaria esté presentando alguna mejoría.



Recordemos que la parte clave para combatir el COVID-19 es bajar lo más que se pueda el contagio. Y en esto fue en lo que fallaron en otros países. Reaccionaron tarde y ahora son varios los jugadores, entrenadores y directivos que están resultando positivos con el contagio.



No son tiempos normales estos. Y no podemos pretender vivir nuestras vidas con normalidad. Como si nada estuviera sucediendo. Porque está sucediendo algo grande que nos obliga a ser más responsables que nunca con cualquier decisión que tomemos.