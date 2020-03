Julio 'Palomo' Rodríguez sobre el descenso: "Si pensamos en descender, descendidos estamos"

En tiempos de coronavirus Julio 'Palomo' Rodríguez, técnico del Honduras Progreso, tiene dos preocupaciones: la distancia con su familia en Uruguay y la situación deportiva de su club, a las puertas del descenso a falta de cinco jornadas.

Vale aclarar que lo futbolístico pasa a segundo plano en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, pero 'Palomo' entiende que hay "complejidad" deportiva también.

"Sumado al presente y todo lo complejo que pasa a nivel mundial con este virus, tenemos la complejidad de lo deportivo con el equipo, el día a día... Lo estamos llevando de la mejor manera porque nos hemos encontrado un grupo muy dispuesto a revertir la situación", destaca desde la Perla del Ulúa el ídolo de Real España en la Liga SalvaVida.

Julio Pablo lamenta una cosa y se enorgullece por otra: "Por más que los resultados no se nos estén dando el trabajo se ha visto reflejado en cancha, hemos podido mantener un orden y estamos confiando en lo que se viene... Si todo transcurre según lo normal, podemos sacar las cosas adelante", dice optimista.

El ex seleccionado uruguayo y futbolista del mítico Nacional de Montevideo no es ajeno a la epidemia que azota al mundo entero y está perpetrándose en América Latina. "Hay que tener consciencia y cuidado", clama.

'Palomo' Rodríguez lleva dos semanas al mando del Honduras Progreso.

¿Se imaginaba que el reto de salvar al Honduras era tan grande?

Era una realidad, antes de asumir la diferencia ya estaba y teníamos muy poco tiempo; las conversaciones con el Honduras venían desde enero y surgió de una viajar un miércoles para jugar un sábado, sabíamos lo que nos jugábamos como entrenadores. Me hubiese gustado tener un poco más de trabajo con los muchachos pero no teníamos tiempo, la diferencia con el penúltimo era real y sabíamos del reto que asumíamos; sabíamos del calendario al llegar acá y no tenemos excusas. Nos sorprendió cómo nos recibió el equipo y el cambio que ha tenido, estamos sorprendidos porque se ve en cancha y en el día a día; la gente nos ha dicho que se ha notado un cambio, no solo en la cancha sino también afuera, era lo que pretendíamos con el club.

Aparte del partido que perdieron por goleada en Puerto Cortés, los demás juegos han permitido ver a un Honduras distinto, con mejor actitud...

Nuestra llegada se dio por un motivo, era real y un desafío grande... De haber llegado en enero tampoco sabríamos los resultados, tampoco es de pasarle la responsabilidad a Héctor (Castellón) y sacarme la mía, es una realidad y vinimos a trabajar, darle ese cambio más que nada de ánimo al equipo porque en la parte física no se va a ganar mucho, pero ese cambio de plantear los partidos y jugarle de igual a igual a cualquiera lo hemos notado.

El mensaje de Rodríguez parece estarle llegando a sus jugadores, pero la diferencia de puntos sigue siendo de seis y las jornadas cada vez son menos.

¿Cómo se siente a falta de cinco jornadas, con posibilidades reales de salvarse o más cerca del descenso?

Cada vez el marco se achica más, la vemos difícil, pero desde el momento que asumimos la diferencia y la complejidad eran las mismas; vamos a dar pelea y, tanto nosotros como los equipos que están arriba, nos estamos jugando cosas importantes.

¿Los jugadores cómo están manejando esta situación y usted qué les dice?

Bien, ni que hablar que nosotros descomprimimos la situación, ellos ya saben que está difícil pero día a día y con trabajo le abrimos esa luz de esperanza al equipo, es lo que queremos mantener intacto hasta el termino del campeonato... Estamos al cien con el equipo, con el trabajo, y convencidos que esto lo podemos sacar adelante, no sé cómo terminará todo pero por el tema de las precauciones al entrenar y tomar actividades en grupo, no entrenaremos hoy (lunes). Los muchachos han hecho un esfuerzo impresionante, no vamos a perder mucho por suspender un entrenamiento.

¿Nadie piensa en descenso en el Honduras a día de hoy?

No se puede entrenar de esa manera, el fútbol nos da revanchas, si pensamos en descender, descendidos estamos... El fútbol te da, cada día, la posibilidad de ser mejor y fue lo que al llegar les dijimos, por más que haya una realidad tenemos que tomar cada partido como si fuera el último y cada día ser mejor.

¿Cómo ha pasado esta época de coronavirus usted? ¿Su familia cómo está en Uruguay?

Bien, estamos en contacto permanente con ellos, difícil porque están lejos, es complicado porque no podemos solucionar mucho... Estar pendiente, decirles que se cuiden mucho, han suspendido las clases allá y se van a aburrir un poco en casa toda la familia pero hay que tomar las precauciones del caso y estamos en contacto permanente. Los más solitarios somos mi asistente (Damián Olivera) y yo, estamos aislados y al no tener entrenamiento nos aislamos más, se siente la soledad y la falta del cariño de nuestra familia. Pero estamos bien y en contacto permanente con ellos, de principio estamos bien.