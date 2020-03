Esposa de Yustin Arboleda revela que Marathón está endeudado con el delantero

Paula Vivas, esposa del delantero colombiano Yustin Arboleda, contó la verdad sobre la llegada del jugador al Olimpia y reveló que Marathón está endeudado con el futbolista.

¡Encerrados en un hotel! Así se la pasan los jugadores Sub-20 de Honduras en Uruguay

"Marathón fue la prioridad. Estamos acostumbrados a hablarnos como matrimonio y tras finalizar el torneo me dijo que se quedó sin contrato. Le dije; vamos a esperar que te llamen para ver si quieren que sigas y así fue. Ellos llamaron, se sentaron y Yustin les dijo que quería que siguieran por dos años más y no sé si eso les incomodó o no estaban preparados para ese tiempo que les dijo que que quería dos años. Dijeron vamos a pensarlo", inició contando en un live en Instagram.

Y agregó: "Vuelven, se reúnen y para no hacerles el cuento tan largo, tienen una propuesta; dos años, el mismo salario y unos que otros cambios. Me dice Yustin; amor, no va a mejorar nada, el mismo salario. Yo le dije: nos quedamos, yo me siento bien aquí y la niña está bien. Pero nos quedamos esperando que esta gente nos diera la cara".

En ese momento el brasileño Caue Fernandes interrumpió su charla y le comentó que sus palabras saldrían en los medios. "Sí, que salga en DIEZ. No me importa".

Paula explicó que esperan una semana que les presentaran el contrato y dejarlo firmado porque debían viajar de vacaciones a Venezuela.

"Esperamos para firmar contrato para dejar todo definido, pero no dijeron nada, no apareció nadie. Uno por las buenas es bueno, pero llega un momento que tu dices; no se pueden manejar las cosas así, si ya habíamos dicho que sí y sin aumento porque la gente dijo que Yustin era un caprichoso que quería un sueldo de no sé cuanto".

La pareja del futbolista confirmó existe una deuda que el cuadro verdolaga no ha cumplido.

"Solo nos tenían que dar un dinero que nos deben, para los que no saben, todavía nos deben. No sé que va a pasar más adelante, porque se van a tomar medidas drásticas. Ya ha pasado mucho tiempo y nadie ha dado la cara".

Su llegada al Olimpia

Arboleda viajó a Venezuela con su familia para disfrutar de unas vacaciones y con una oferta de China que al final no se concretó.

Paula negó que las negociaciones con Olimpia iniciaron antes de finalizar el Apertura 2019. Explica que Osman Madrid los llamó antes de que viajaran a Sudamérica y les presentó una oferta, pero decidieron esperar.

"Yo le dije a Yustin que esta es la opción (de Olimpia) que hay. Pero todavía me dijo que había que esperara para hacer las cosas bien. Nos fuimos a Venezuela, estaba la oferta de China, esperamos al último momento y no se dio".

"Esta fue la única opción concreta. Ni siquiera exigimos un sueldo. No vinimos a pedir como niños, lo que nos ofrecieron con eso nos quedamos y ya. Aqui estamos porque Dios nos abrió la puerta. Esa es la verdadera historia. Para que no le vengan a decir traidor, como la pancarta".

Motagua y les dolió enterarse por los medios que Marathón no contaba con Yustin

En la plática, la pareja contó que sí hubo contacto con Motagua. Pero "solo fue pláticas con el representante, fue algo pasajero".

También dijo que les dolió enterarse por lo medios que Marathón no contaría más con Arboleda.

"Ni siquiera hablaron con nosotros, ni dieron la cara. Nos dolió porque estábamos en Venezuela y que primero se entere la gente antes que uno. Me pareció una falta de respeto, si ya no contaban con él, lo más decente era llamarlo y explicarle, pero ni siquiera las gracias le dieron. No tenemos rencor con Marathón ni los directivo, para nada. Todavía deben dinero", cerró.