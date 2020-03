Duro mensaje de Lucas Biglia a la Liga de Argentina por obligar al River Plate a jugar

River Plate se ha negado a jugar la Copa de la Superliga argentina producto del coronavirus. Eso ha provocado múltiples reacciones y la más fuerte ha sido la de Lucas Biglia, futbolista del AC Milan y de la selección albiceleste.



En declaraciones a CNN Radio, el argentino dijo al respecto que. "Tengo cero hipocresía. Yo prefiero perder la categoría y no la vida. No somos superhéroes. Los jugadores no somos inmunes".



"El fútbol es un deporte que maneja muchísimos intereses de gente que a lo mejor no entiende nada de fútbol y pone en riesgo la vida de gente que le interesa su salud", agregó el jugador de 34 años.

Sobre lo que está sucediendo en Italia, comentó que "no solo han subestimado, sino que no han seguido las reglas y ya se ha llegado al colapso. La gente necesita respiración asistida y los médicos y enfermeros no dan abasto. Se ha llegado al punto que se desconecta a gente para asistir a otra. El colapso es grande. La culpa es de la sociedad para no darle importancia y no seguir las reglas".

Asimismo, añadió en la entrevista: "Hoy tanto médicos y enfermeros están trabajando sin parar, tratando de detener el contagio y las víctimas. Los hospitales se quedaron sin camas y sigue habiendo enfermos de otras patologías; la salud es lo importante".