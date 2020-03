¡Escándalo! Directivo asegura tener pruebas de amaños de partidos en Liga de México

Fidel Kuri Grajales, ex dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, dio de qué hablar al asegurar que tiene pruebas en su poder de amaño de partidos en la Liga MX.

En una entrevista a Telemundo, dijo que en la junta de dueños a la que no se le dio acceso en diciembre, él llevaba las pruebas para demostrar que los Tiburones habían sufrido amaño de partidos con el fin de que el equipo descendiera.



"El día 3 de diciembre que era la junta que yo estaba convocado, llevaba yo todas las pruebas para demostrar amaño de partidos, (un tema) delicadísimo y siempre lo he dicho y en las reuniones que yo iba a querer aclarar siempre se los dije, aquí hay amaño de partido y se los comprobé", comenzó diciendo.



Además Fidel Kuri aseguró que lo que decían algunos de sus jugadores era mentira, ya que varios de ellos sí cobraban su sueldo en tiempo y forma.

Tiene pruebas en su poder

"Pero no es como lo pintaban eh, unos sí (cobraran) y unos no era lo que decían, realmente los acuerdos que uno hacía con los jugadores. El que se hacía enfermo desde hace un año, el que no quería jugar, el que había firmado un contrato con otro club tres o cuatro meses antes; la cama me la hicieron", criticó Fidel Kuri.

Fidel Kuri fue presidente del Veracruz pero asegura que los jugadores se vendieron.



Finalmente el ex directivo del Veracruz aseguró que pensaba pagarle solamente a los jugadores que no fueron partícipes del amaño de partidos, ya que algunos de sus futbolistas daban la orden a los demás de que se dejaran ganar.



"A los que realmente no habían hecho convenio con otros clubes, a los que no decían "déjense ganar". No sospecho (de la actitud de mis jugadores) tengo pruebas, hay pruebas y las tengo", cerró diciendo.



Lo que Fidel Kuri busca ahora ya prácticamente retirado del fútbol es que se le regrese el dinero que según él le robaron ya que no piensa ser marioneta de los poderosos.

Leobardo López responde

El que fuera capitán de ese Veracruz, Leobardo López, fue preguntado por las palabras del ex presidente del equipo rojo y el actual jugador del Celaya fue categórico.

"A mí en lo personal no me perjudica, en absoluto, porque yo siempre he sido un profesional y nunca haría algo así; así que no tengo problema con eso", explicó.

Consultado si sabe de quiénes habla Fidel Kuri. "No, para nada; si hubiera sabido de alguien, en su momento se arreglan las cosas ahí. Porque no puede haber algo así; ya no tiene caso hablar cosas del pasado, es una situación muy complicada, cosas que ya quedaron atrás", concluyó.