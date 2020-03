Desde lo legal, la Liga de Honduras puede decidir campeón, descendido o nulidad del Clausura 2020

En época de coronavirus el fútbol pasa a segundo plano, está claro. Aún así siempre se mantiene la expectativa en relación a qué sucederá con el torneo Clausura 2020 en caso de extenderse la epidemia y no poderse reanudar.

Expertos en materia legal opinan al respecto y no desvirtúan que Motagua pueda ser declarado campeón o el Honduras Progreso descendido. Lo amplios que resultan los estatutos de la Liga Nacional, incluso, aplican para darle nulidad al campeonato.

Y es que los criterios no son compartidos en el caso del representante legal de Olimpia, Alfonso Guzmán Carías, y el integrante de la Comisión de Apelaciones, el abogado Héctor Maldonado.

Salomón Galindo: "De ninguna manera se ha pensado que este campeonato se va a declarar desierto".

Está claro que habría que tomar una determinación en caso de extrema emergencia. Si todo vuelve a la normalidad, incluso, se podría concluir la actividad liguera en junio y no a finales de mayo como estaba establecido.

La Liga Nacional está facultada para definir el futuro del torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida debido al coronavirus.

"Esas cosas el reglamento no las tiene establecidas, es decir, dice la suspensión pero no puede establecer el más allá porque eso daría ventajas y desventajas...", explica Guzmán, un amplio conocedor de leyes deportivas.

Maldonado, mientras tanto, expone que "lo que podría hacer la Liga, en el caso de este tema, es aprovechar las circunstancias para aumentar a 12 el campeonato... Podría ser una salida en cuanto al descenso", considera.

Prosigue diciendo que "para declarar el campeón el artículo 34 del reglamento de campeonatos y competencias es el claro, el que tenga más puntos... Tiene la Liga que decretar el final del campeonato y ocurrir una serie de factores: que tenga que sacar un campeón, podría aprovechar la coyuntura, pero son especulaciones", eso sí, aclara.

'Foncho' Guzmán explica que "si se dijera, en un caso de fuerza mayor, que algún equipo sería campeón es obvio que le haría daño al reglamento porque los intereses creados aparecerían... Inmediatamente aparezco diciendo que 'no se puede y soy campeón', o 'no se puede y no desciendo'", ejemplificó.

Se suspende el fútbol en Costa Rica por la emergencia del coronavirus.

Su contraparte ideológica manifiesta que "en caso de eso es fuerza mayor y habría que esperar una resolución... El ente que regula el campeonato es la Liga y hay dos cosas que se puede hacer: declarar desierto el campeonato o declarar el campeón como quieren hacer en Italia O España".

Está claro que lo segundo que menciona Maldonado no está en esas bases como bien expuso Guzmán Carías, pues éste menciona que "el reglamento es sabio cuando dice: la junta directiva de la Liga deberá reunirse para decidir posteriormente si una situación es grave, o sea, es la junta que va a decidir si no se puede concluir el campeonato".

Siempre en torno al punto que toca Guzmán Carías, Maldonado indica que se podría "convocar a una Asamblea Extraordinaria de la Liga para que ésta decida qué hacer con el campeonato, pero el reglamento, en estos momentos, no dice absolutamente nada", contó al respecto.

Este tema saltó a la palestra una vez se suspendió temporalmente el certamen liguero y surgió la posibilidad de que Motagua, líder actual de la Liga SalvaVida con 27 puntos, tres más que el subíder Marathón (24), fuese declarado nuevo monarca hondureño.

Marathón y Olimpia, con 24 y 22 puntos, respectivamente, escoltan al líder Motagua (27) en la tabla de posiciones del Clausura 2020 transcurridas 13 jornadas.

LA CRISIS PODRÍA ADELANTAR LA 'LIGA DE 12'

En lo que sí coincide Héctor Maldonado con Alfonso Guzmán es en que "lo más sensato es esperar", eso sí, "hay que esperar, pero las decisiones deben tomarse, recuerden que hay un tema que no se puede dejar de lado y es que la Liga tiene que subir los equipos a 12 y puede ser una oportunidad de que no haya descendido y los ascendidos suban a ese número".

Remata 'Foncho' comentando que, efectivamente, resta "esperar que el Gobierno y las autoridades gubernamentales decidan qué hacer con la pandemia y la seguridad del país; si tiene efectos contra el deporte, habrá que tomar otras decisiones, pero si no, habrá que reanudar el torneo".

Coronavirus: Toda la Liga Nacional se apegará a la cuarentena que exige el Gobierno.

Maldonado reitera que "conforme con los estatutos, y si el campeonato no pudiera continuar, debería: tener un campeón, que sería el que más puntos ha hecho, de conformidad con el artículo 34; y de conformidad con el 36 descendería el que menos puntos tenga, que es el Honduras Progreso".

Si bien piensa contrario a Guzmán, sí reconoce que "todos pueden reclamar, inclusive Honduras Progreso que puede decir que no ha terminado el campeonato.... Todos pueden tener razón; 'que estamos a tres puntos', en el caso de Marathón. Pero ese es el tema de las posibilidades, en lo que hay que enfocarse es en que hay que tomar una decisión por aplicación general. Sin ser autoridad de la Liga, es la impresión que yo tengo", concluye.

ANTECEDENTES DE TORNEO DECLARADO DESIERTO

Allá por la temporada 1972, la Liga tomó la determinación de declarar desierto ese torneo porque, como recuerda Alfonso Guzmán, "estaban desfasadas las fechas... La gente dice que es porque Marathón estaba en último lugar y no, solo se había jugado una vuelta".

En 1985 fue anulación de la primera vuelta que se había disputado y posteriormente se formaron dos grupos, siendo el Monstruo el ganador del cetro. Tela Timsa marchaba último en esa ocasión antes de la cancelación inicial de la primera rueda, siendo Universidad el descendido.

Claro que, sentencia, "este no es el mismo escenario, si se suspende un mes quién dice que en mayo y junio no se puede terminar el campeonato; la ley dice que debe estar terminado a más tardar el 31 de mayo, pero en caso de fuerza mayor la directiva le pedirá al Congreso de Fenafuth la autorización de los días que hagan falta para concluir el mismo".