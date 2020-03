El consejo impetuoso de Kevin Álvarez al pueblo hondureño por pandemia de coronavirus

El futbolista hondureño, Kevin Álvarez, exhortó al pueblo hondureño a acatar las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno de la República para evitar la propagación del coronavirus en todo el país tras declarar el territorio nacional en estado de excepción.

El defensor catracho que yace en Suecia, publicó a través de su cuenta de Facebook su incomodidad y tildó de "necios" a aquellos que no siguen los parámetros.

"Yo no he visto ser humano más necio que el hondureño, le dicen quédense en casa y se van para la playa, hacen reuniones en fin para al final decir que la salud pública es un desorden que Joh es un ladrón, que esto y que lo otro. Sé que muchas personas deben trabajar para llevar alimento a su casa, pero el día que una tragedia pase, el patrón no va pasar de mandarle un ramo de rosas con suerte y el siguiente día ya está sustituido", escribió.

Además de ello, Álvarez recordó que los centros médicos no cuentan con las condiciones necesarias para atender a las personas infectadas con el virus, por lo que recomienda quedarse en casa para salvaguardarse.

Te puede interesar: Estrella de la NBA da positivo a coronavirus en los Estados Unidos

"Joh (el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández) no los va llorar, ni les pagará los gastos funerales, así que antes de incumplir una medida de seguridad, piensa en lo que se puede convertir en Honduras solo hay veinte ventiladores mecánicos quiere decir que si llegan 21, uno se muere y sería duro que ese 21 fuera tu familiar. Has caso y quédate en tu casa la calle no se va ir y si por cuidar tu salud quedas sin empleo, Dios otra puerta va abrir que el patrón mande a sus hijos o sus parientes a trabajar tu salud es primero", compartió.

Actualmente en Honduras existen nueve casos de personas contagiadas con coronavirus con fuertes medidas de excepción para las ciudades de Choluteca, Tegucigalpa y La Ceiba durante siete días.

Ver: China asegura haber finalizado con "éxito" la vacuna contra el coronavirus