Kevin Álvarez y el coronavirus en Suecia: "Son días difíciles, cualquier descuido podría convertirse en tragedia"

El futbolista hondureño que milita en el IFK Norrköping de la Allsvenskanm Kevin Álvarez, habló con DIEZ sobre su vivencia en territorio sueco en medio de la pandemia del coronavirus a nivel mundial.

En primera instancia, manifestó sentirse sano y siguiendo las medidas de salud correspondientes para evitar contagiarse.

Actualmente el defensor de 23 años radica en la ciudad de Norrköping, la décima más grande del país, con alrededor de 90.000 habitantes. Sin embargo, los mayores casos de Covid-19 se registran en Estocolmo en donde ya se registró a una persona fallecida de los 480 casos en el país.

Ante ello el exolimpia manifesta que son "días difíciles, estamos lejos de la familia sabiendo que con cualquier descuido esto podría convertirse en una tragedia. Así que por ahora estamos tomando las cosas con seriedad".

Y agregó: "Ya hay casos de coronavirus por acá, sobre todo en Estocolmo. No suelo ver noticias de eso, además aquí no les entiendo (por el idioma), pero el coronavirus ya llegó acá, no se puede ocultar".

Sobre la situación que se vive en la ciudad donde reside ha sido claro en que "sería mentiroso decir si veo a la gente tensa, mi rutina es entrenar e ir a casa, pero es raro ver a mucha gente en la calle, el gimnasio no pasa lleno. La gente se está cuidando".

Por su parte, aseguró que no tiene problemas para circular en el interior de la ciudad, sin embargo, opta por mantenerse en casa.

"Aquí puedes circular, pero la mayoría del tiempo paso en casa. Seamos conscientes que somos los principales responsables. Aquí no va a ver presidente, policía, ni grupo social que nos defienda. Cada uno tiene que ser responsable con lo que pueda pasar. Sabes que si andábamos en la calle estamos expuestos a contagiarnos con el coronavirus", dijo.

Además exhortó a la sociedad a acatar las instrucciones. "Nosotros no podemos ser uno más, podemos contagiar a nuestros familiares. La calle no se va a ir, así que si nos toca estar una semana en nuestros hogares hay que hacerlo. También entiendo que algunas personas no les ajusta para comprar comida para todo el mes, con el hecho de salir podemos no volver, pero hay que ser responsables".

ENTRENAMIENTOS SIN SUSPENSIÓN

El IFK Norrköping, equipo donde milita el hondureño, continúa entrenando con normalidad de cara al inicio del torneo que iniciará en abril, aunque sus encuentros amistosos de la próxima semana han sido aplazados.

"En el equipo no nos mantenemos en cuarentena. El equipo sigue entrenando normal. Hasta que no nos den un comunicado diciendo que se suspenden, lo seguiremos haciendo. El torneo comienza en abril, así que por ahora solo entrenamos", soltó.