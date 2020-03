En El Salvador no pagarán energía, agua, cable, internet y préstamos durante tres meses

El Salvador ha sido de los pocos países en el mundo que no reportan casos de coronavirus. Con anticipación cerraron sus fronteras, encerraron a la población, detuvieron sus actividades y ahora anuncian medidas económicas para ayudar a las personas que sufran del covid-19

Fueron 30 medidas las aplicadas. Esas fueron las anunciadas por el Gabinete Especial de Crisis Económica de El Salvador ante la emergencia y alerta roja instalada por el COVID-19, pandemía que ya ha diezmado la vida de varios miles alrededor del mundo.

Las primeras cinco medidas anunciadas por el gabinete fue que los afectados por el COVID-19 no pagarán energía eléctrica, agua, telefonía y televisión por cable, créditos en sus diferentes tipos y deudas con casas comerciales por un periodo de 3 meses.

Estos pagos serán distribuidos en un periodo de dos años donde no serán sujetos de mora o intereses financieros y no afectarán sus récords crediticios. El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, detalló que las personas que sean beneficiadas con estas medidas serán las que fueron afectadas por el COVID.

"No podemos permitir que algunos empresarios se quieran aprovechar dañando a otros y por eso estamos aprobando estas medidas para ayudar a la población y al estado con estas medidas que estamos tomando. No podemos nosotros consumir el doble para que otro no pueda consumir, no podemos aprovecharnos ni abusar de nuestro vecino", dijo el Miguel Kattán, secretario de comercio de El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que si bien es cierto el golpe a la economía mundial que ha dado esta pandemia ha sido fuerte y considerable, en territorio salvadoreño se tomarán disposiciones que mitiguen esta situación.