Liga MX: La millonaria pérdida que está dejando el coronavirus por cada jornada suspendida

La Liga MX está sufriendo un duro golpe financiero por todo lo que se envuelve en cada jornada debido a la pandemia que se vive actualmente y que parece no ceder del coronavirus.

Desde los derechos de transmisión y patrocinios hasta la venta de entradas y consumos durante el partido, es la pérdida millonaria que está provocando la mencionada crisis.

''Calculo que en México se pierden entre 500 y 600 millones de dólares porque es una liga que además se ve en Estados Unidos y Centroamérica. Cada jornada que no se juega equivale a esta pérdida'', explicó el experto en econonomía del deporte, Luis Ramón Carazo.

El daño por suspender las fechas puede ser recuperado en un 60 y 70 por ciento cuando el torneo vuelva a la normalidad, pero esta predicción podría resultar muy difícil porque las circunstancias no son las mismas a las jornadas que originalmente ya estaban programadas.

''Si las jornadas no se alteran y repiten ese consumo puede regresar'', indicó Carazo para Mediotiempo. ''Si alcanzan a salir a tiempo existe la posibilidad de recuperar una parte porque si suspendiste un partido, cuando se celebre recuperas la entrada, aunque no al 100 por ciento porque puede que no acuda la misma cantidad que se esperaba al inicio''.

Asimismo expresó que no solo la televisoras sufren las consecuencias del coronavirus, sino también las casas de apuestas. ''La industria de las apuestas manejan al año en Estados Unidos alrededor de 9,000 millones de dólares y solo del basquetbol que es uno de los deportes en los que más se apuesta allá''.

El deporte en Estados Unidos queda muy afectado

La NBA, MLS, NHL y MLB decidieron suspender sus respectivas temporadas ante la epidemia del Covid-19. ''Para dar una idea de lo que está pasando, en Estados Unidos más o menos la pérdida es de 160 mil millones de dólares entre entradas, derechos de transmisión, esquilmos, apuestas y patrocinios'', señaló el especialista.

Solo la NFL es el único deporte que hasta el momento se ha ''salvado'' del coronavirus, ya que inician las actividades hasta el mes de septiembre. ''Entre más pase el tiempo, más se van a ir materializando las pérdidas que son multimillonarias en dólares por los derechos, la publicidad, entradas y todo lo que se compra en los estadios y afuera de ellos'', comentó Carazo.