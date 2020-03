El blog de Astor Henríquez: ¿Anular o continuar con el Clausura? ¿Cuál es la mejor salida para clubes y jugadores?

Astor Henríquez

No hay duda que en estos momentos de crisis mundial producto del Covid-19 lo más importante es buscar preservar lo más preciado que cada ser humano tiene, la vida; pero la responsabilidad y la esperanza que alberga cada sector de la sociedad que en un futuro no muy lejano todo volverá a la normalidad, es lo que impulsa a no dejar a un lado el deber y el compromiso de tomar decisiones complicadas que seguramente no serán del agrado de todos, máxime en nuestro país, en donde la crítica vulgar y mal intencionada casi siempre apuntan a que la mejor decisión era la que no se tomó.

Aún y cuando en estos momentos el fútbol profesional no es lo más importante, no podemos negar que es uno de esos sectores que tiene la responsabilidad de tomar decisiones sin poder darse el lujo de simplemente esperar con brazos cruzados mientras atravesamos esta pandemia.

Con el respeto que merecen los directivos de clubes y las autoridades de Liga Nacional, es momento de tomar decisiones que superen el rango de seguir en espera semana a semana, es el momento de tomar decisiones que les permitan tener una visión más amplia y con más opciones, ya que pronto la mayor parte de los clubes se comenzaran a ahogar económicamente, haciendo de esta situación algo más grave.

Con el afán de aportar un granito de arena en esta situación y partiendo de los estatutos y la distinta reglamentación de la Liga Nacional, comparto algunas opciones y criterios personales:

Está más que claro que el actual Reglamento o Bases de Competencia de Liga Nacional no tiene contemplado una situación como la que atravesamos actualmente, lo más cercano es que los clubes pueden únicamente reprogramar sus encuentros cuando por fuerza mayor o caso fortuito, no se hayan podido efectuar los mismos en la fecha establecida en el calendario; el espíritu de esta normativa da por hecho que la competencia continúa con su curso normal mientras el club reprograma el encuentro no realizado por fuerza mayor o caso fortuito; lamentablemente, en estos momentos la competencia no puede seguir su curso normal y los equipos no pueden ni tan siquiera reprogramar o establecer una fecha de reanudación del campeonato.

La junta directiva tiene la potestad de decidir sobre todas aquellas cuestiones que no se especifiquen en los estatutos y en las bases; debemos mencionar que las Bases del Campeonato ya señalan cómo se determina el campeón, sub-campeón y asimismo el descendido, y para esto es necesario que se cumpla con las vueltas regulares (fase de clasificacion), fase de semifinal (Pentagonal) y de ser necesaria la fase final, de lo contrario no se reúnen los requisitos para determinarlos; a esto también le podemos sumar otra limitante que tiene la junta directiva y es que según los estatutos, cualquier miembro de la misma deberá abstenerse de participar en un debate o de tomar una decisión si existe el riesgo o la posibilidad de un conflicto de interés personal; lo cual nos trasladaría a un escenario de asamblea extraordinaria.

Pero antes de llegar al punto de convocar a una asamblea extraordinaria, se pueden agotar otras instancias, dentro de las cuales está el determinar suspender el actual torneo hasta el próximo mes de abril, teniendo fecha tentativa de reinicio el 25 ese mes, dando oportunidad a los clubes de poder iniciar entrenamientos dos semanas antes de la reanudación del campeonato.

Con lo anterior, clubes y jugadores tendrían que llegar a un consenso en cuanto a sus compromisos contractuales, ya que el torneo se prolongaría hasta junio probablemente.

¿CÓMO SE PUEDE ANULAR EL CAMPEONATO?

Como primer punto hay que dejar claro el concepto o definición que los estatutos de Liga Nacional nos brindan sobre “Temporada” y “Campeonato”, ya que suele existir confusión; una temporada es el periodo de competencia compuesto por un solo campeonato o dos campeonatos (Apertura y Clausura), es decir, que al hablar de campeonato estamos hablando de un torneo y no de toda la temporada.

Dada la circunstancia que en el próximo mes de abril no existan condiciones para reanudar el campeonato con asistencia de público, algo que es casi seguro, y de igual manera el aficionado estaría con temor de asistir a eventos deportivos públicos por un buen lapso de tiempo para evitar un potencial riesgo de contaminación, sería inminente una convocatoria a una asamblea extraordinaria por parte de la junta directiva de Liga Nacional, y, en caso de negativa de algunos de sus miembros, serían suficiente cinco para forzar una convocatoria a una asamblea extraordinaria en donde podrían colocar como punto de agenda la votación para declarar nulo el actual campeonato y bastaría la presencia de 7 clubes en asamblea extraordinaria para votar y tomar la decisión de anular el campeonato Clausura y por ende que no haya campeón ni descendido.

Otros puntos a decidir en dicha asamblea sería determinar los representantes de Honduras para torneos internacionales oficiales y consideramos que producto de la actual situación que atravesamos, es un momento apropiado para efectuar algunas reformas a los estatutos sobre casos no previstos y asimismo plasmar una mejor visión para próximas bases de competencia.

RENEGOCIAR O ESPERAR ENMIENDAS DE FIFA

Los clubes tendrían la necesidad de renegociar compromisos contractuales con sus jugadores o esperar alguna disposición o enmienda de FIFA en cuanto al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, la cual podría brindar alguna salida para ambos.

Sin duda que se viene una etapa muy interesante en nuestro fútbol profesional, en donde el bien común y la buena voluntad deben prevalecer para lograr la menor afectación posible a clubes que económicamente están comenzando a ahogarse, no digamos si algunos patrocinadores también comienzan a sumarse a esta problemática.

