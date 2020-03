Luka Jovic recibe amenaza de arresto y se pronuncia tras no respetar la cuarentena

Luka Jovic, delantero del Real Madrid, armó la polémica hoy tras saltarse la cuarentena de su club para viajar a Serbia y poder estar en el cumpleaños de su novia.

Y es que un jugador de baloncesto del Madrid dio positivo de coronavirus, por lo que pusieron a todos en aislamiento, pues comparten instalaciones en Valdebebas las plantillas de fútbol y basquetbol.

Ante tanta crítica, Jovic se ha tenido que pronunciar en las redes sociales y explicar lo sucedido.

"Considerando que la situación en el mundo y en nuestro país es muy difícil, como hace tiempo que no se recuerda, tengo que expresarme y mandar ánimos a todo el mundo", empieza Jovic en su Instagram Stories.

"En primer lugar, me da mucha pena que yo sea el tema principal estos días, y me da pena que constantemente se escriba sobre mí y no sobre los protagonistas principales en la lucha contra esta crisis, que son los doctores y todos los que trabajan en la sanidad", continúa.

"En Madrid mi test del Covic-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club", contó el serbobosnio.

SU LLEGADA A SERBIA

No respetar la cuarentena le ha salido muy caro a Jovic, que no para de ser criticado y más porque en la institución del Real Madrid fueron puestos en aislamiento por un caso positivo.

"Cuando llegué a Serbia, me hicieron el test y salió negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento", agregó Luka Jovic.



Luka Jovic se fue a Serbia para poder celebrar el cumpleaños de su novia.

El futbolista comparó como argumento el escenario en Serbia con el español: "En España está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo que no ocurre aquí. Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien. Espero que juntos podamos superar todo esto. Todo mi apoyo, Serbia, saldremos todos juntos".

AMENAZA DE ARRESTO

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, se ha referido hoy al caso de Luka Jovic, jugador del Real Madrid, aunque sin citarlo, ha confirmado que tanto él como otro deportista de élite permanecen aislados por el coronavirus.

"Uno se encuentra en un hotel (se refiere a Ninkolic, del Ascoli de la Serie B) y el otro en su apartamento (en el caso de Jovic). Si alguno de los dos abandona estas dependencias, será arrestado. Creo que los dos se arrepienten de lo que han hecho, pero les dejaré claro que la vida de nuestra gente es mucho más importante que sus millones. Pese a todo, no vamos a crucificar a nadie", ha dicho el máximo mandatario del país.

El aeropuerto de Belgrado, Nikola Tesla, permanecerá cerrado desde mañana y sólo se permitirán vuelos de autoridades, personal médico y mercancías.

Esto trae problemas para Luka Jovic, pues no podrá regresar a Madrid, donde tiene su trabajo.