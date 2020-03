El coronavirus cobra la primera víctima en el periodismo deportivo

La pandemia del coronavirus cobró este jueves la primera víctima en el periodismo deportivo. Se trata del reportero español José María 'Chema' Candela, quien falleció a la edad de 59 años.

La emblématica voz de Radio Nacional de España perdió la batalla contra el Covid-19 en su domicilio, en lo que ha sido un descelance muy rápido y se suma a las miles de muertes causadas por dicha enfermedad.

José Luis Toral, compañero de 'Chema', confirmó el desceso del periodista a través de las redes sociales con un sentido mensaje.

''Aún no me lo puedo creer amigo mío. Una excelente persona que seguro ya estás en el cielo. Criticábamos hace unas semanas que no se tomaran medidas contra el maldito virus y ahora parece que te ha llevado'', escribió Toral en Twitter.

Candela era muy reconocido porque se encargó por muchos años de brindar la información de primera mano del Atlético de Madrid. Fue testigo cuando el equipo rojiblanco perdió la categoría hasta que resurgió nuevamente en Europa.

Muy respetado por sus compañeros

El periodista deportivo era muy querido entre sus colegas y según ellos, él siempre reflejaba simpatía, cordialidad, sensillez y respeto. Tras anunciarse la noticia comenzaron a circular mensajes de condolencia.

Cabe mencionar que el reportero ya llevaba una semana en estado critico debido al contagio de coronavirus.