Chelato Uclés ya anda en silla de ruedas y será dado de alta próximamente

En medio de la crisis que vive Honduras con la pandemia del coronavirus, no todas son malas noticias en el mundo de fútbol, ya que los familiares de Chelato Uclés se muestran muy felices por la evolución que está teniendo el entrenador nacional.

Los médicos le prohibieron las visitas a Chelato y evitar que se contagie de COVID-19, los familiares se han mantenido informados por otros vías y las mismas han sido buenas

"Desde el sábado no lo miro, pero gracias a Dios él ya anda en silla de ruedas, ya lo desconectaron del oxígeno", confirmó su hermana Socorro Herrera.

La hermana menor de Chelato confirma la evolución del maestro y agradece a las personas que lo han tenido en oración."Él está en buenas condiciones de poder salir. Muchas gracias por las oraciones que han estado haciendo por él".

Chelato Uclés tiene 22 días interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa. Tiene problemas renales, es cardiópata y además diabético por lo que los cuidados son mayores.

Después de 22 días de estar interno en el Seguro Social, Chelato Uclés está a las puertas de recibir su alta médica.

La buena evolución de José de la Paz Herrera da las esperanza a los familiares para que él pronto pueda recibir el alta médica. "Él se sigue recuperando y creo que ahí estará hasta la otra semana que lo darán de alta".

Y es que ante la situación que no pueden ver a Chelato, los familiares tienen otras canales para enterarse. "Yo me doy cuenta por un hermano que trabaja en el Seguro, él me está informando".

Ante algunas falsas informaciones que Chelato Uclés ya había sido dado de alta, doña Socorro Herrera aclara esta situación. "Gracias a Dios él está muy bien, sigue interno en el Seguro, no se le da el alta médica, pero todo ha salido bien".