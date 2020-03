Orlando Ponce Morazán: "Preparémonos para la peor crisis de la Liga Nacional y Concacaf"

Orlando Ponce Morazán

En la medida van pasando los días y los efectos del coronavirus golpean Honduras y la mayoría de países del mundo, el fútbol nacional y de la Concacaf debe prepararse para los peores escenarios, tal vez para la mayor de sus crisis económicas en muchos años, incluso las que tuvimos post huracán Mitch y las crisis políticas del 2009 y 2017.

Comprendemos que la atención del gobierno está enfocada en neutralizar la propagación del virus y el fútbol o el deporte podría resultar irrelevantes, sin embargo como se hace en otras naciones del mundo, incluso más afectadas, como España, Italia, Francia y Alemania, los rectores de las federaciones y de las ligas profesionales de futbol ya están tomando decisiones con sus competiciones.

Sin irnos tan largo, la Federación Panameña canceló su campeonato y luego decidirá cómo lo terminará legalmente. Panamá es el país con mas casos confirmados de coronavirus. Costa Rica, Guatemala y El Salvador igual suspendieron sus torneos de fútbol, pero sus directivos ya trabajan sobre los planes de cómo finalizar su temporada..

Ahora bien, en Honduras, nos extraña sobremanera que los líderes de la Fenafuth, Jorge Salomón y de la Liga Nacional Profesional, Wilfredo Guzmán, luego de haber suspendido el Campeonato Clausura aún no dan indicios sobre lo qué harán a corto plazo, lo que consecuentemente ha generado mucha incertidumbre entre todos actores del circuito futbolero.

Los actuales dirigentes que comandan la profesional siguen sin referirse al futuro del campeonato.

Hemos visto y leído todo tipo de recomendaciones en directivos relevantes del fútbol catracho como Elías Burbara del Real Espala, Juan Carlos Suazo del Motagua y Darío Cruz de la Universidad Pedagógica Nacional ,pero eso todavía no llega a niveles de consenso.

En el caso de las instituciones arriba señaladas destaco la solidaridad de sus directivos para pagar a sus futbolistas y cuerpos técnicos los sueldos y salarios al menos hasta abril próximo, lo mismo que harían el Olimpia y Marathon, entre otros.

Pero en el bloque de equipos denominados chicos, futbolistas no ocultan su preocupación que a raíz del paro indefinido los directivos decidan no pagarles o hacerles pagos a medias argumentando que no hay ingresos para cumplir con sus obligaciones.

La crisis económica se puede profundizar en el fútbol hondureño si las medidas del gobierno con estados de excepción y toques de queda se van ampliando ya que no habría forma de reanudar el campeonato.

El impacto negativo en los equipos será devastador si sus patrocinadores , que son pocos por cierto, no les cumplen con los contratos o las mismas televisoras no pagan las cantidades acordadas, esto derivado de suspender el torneo o reanudarlo en dos o tres meses.

Los contratos de futbolistas se extienden hasta el 30 de junio, por lo que hemos confirmado, pero en el caso que se prolongue el torneo después del 31 de mayo, fecha calendarizada por Honduras ante la FIFA, habrá que evaluar las repercusiones legales.

EL RUMBO DEL CLAUSURA 2020

Las opiniones sobre el rumbo que deberá tomar el Clausura 2020 varían dependiendo de las conveniencias e intereses de cada equipo.

Por ejemplo a Motagua le conviene que se declare finalizado ya que le darían el título, lo que obviamente no aceptarían Olimpia, Marathon y Real España ya que todos estos equipos a falta de cinco fechas tienen opciones de ganar las vueltas.

En El Salvador se declaró campeón al Once Deportivo que lideraba la tabla de posiciones del Clausura. En Honduras Motagua podría correr con la misma suerte.

Una decisión como la anterior condenaría al descenso al Honduras Progreso, aunque las posibilidades de este club de salvarse son alejadas por los seis puntos de diferencia que le lleva la Real Sociedad.

Otro escenario que se plantea es reanudar en un mes o dos meses extendiendo el certamen hasta el 30 de junio, pero por lo que hemos investigado es desarrollando los encuentros con público ya que no están dispuestos a prescindir de las recaudaciones.

Otros efectos para Honduras son los que está generando la Concacaf, organización que ha suspendido todos sus eventos del año, sin una posición oficial sobre fechas en qué se realizarían o reanudarian

Los damnificados con esto son la Sub-20, categoría en la que Honduras había sido designada sede del Premundial para celebrarse en San Pedro Sula, el Olimpia que aún no cumple su encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf contra el Impact Montreal, Canadá.

El dolor de cabeza abarca a la Sub-23 ya que se canceló el Preolímpico que estaba programado para Guadalajara, México, las finales de la Liga de Naciones, que se contemplan realizar en junio, en Estados Unidos.

Olimpia no solo sería afectado en el torneo local, también en la Champions de Concacaf donde está a un paso de avanzar a las semifinales.

Igualmente con todo este desbarajuste es incierto si en septiembre podrán iniciar la hexagonal y las eliminatorias a Qatar-2022.

En el caso de la clasificación a los Juegos Olímpicos, la Concacaf podría agilizar su fecha de realización si el Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional mantienen las mismas fechas en este año.

Inherente a la Champions de la Concacaf, que atañe al Olimpia, en México y Estados Unidos manejan que será reanudada en mayo, igual que lo que piensan hacer con las ligas MLS y MX.