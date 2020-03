Choloma anuncia que cerrará la ciudad con toque de queda absoluto para evitar contagios de covid-19

La Municipalidad de Choloma se ha reunido de emergencia para tratar el tema del coronavirus ya que la población no ha hecho caso a las reglas, se va a cerrar de forma definitiva y permanente la ciudad, como lo han hecho otras municipalidades del Valle de Sula.

Te puede interesar: El llamado de Carlos Pavón para evitar el coronavirus: “Quédate en casa, disfruta de tu familia”



“Ya vamos a cerrar los puntos ciegos y le pedimos a las personas que no estén circulando si no tienen nada qué hacer. La población se tomó un libertinaje. Los que andan en la calle sin hacer nada serán detenidos porque no puede haber nadie”, dijo Rafael Ugarte, regidor de la Municipalidad de Choloma a la radio HRN.



Ya Puerto Cortés cerró sus accesos desde la altura de la aldea Puente Alto y lo mismo hizo San Pedro Sula en el sector del peaje del bulevar del norte donde no hay paso; ahora Choloma tomará esta medida a pesar que no se registra ningún caso de virus.





Aunque en las últimas horas, una persona que llegó procedente de España y estaba viviendo en el centro de Choloma, fue trasladada de emergencia al Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. La Cruz Roja la había atendido y estos también serán revisados.



De momento la Alcaldía pide un millón de lempiras para comenzar a tratar de reducir los riesgos, pues Choloma es una de las ciudades más pobladas de Honduras y una de las más grandes en la industrial de la maquila, granos básicos y ganadería.