Blog de Fredy Nuila: El día en que el fútbol pasó a segundo plano por el coronavirus

Fredy Nuila

La pelota ha dejado de rodar, quién iba a decirlo. El diario del lunes no volvió a ser el mismo. No hay fútbol. El 'deporte rey' está enfermo y vaya a saber cuándo seguirá su marcha.



Seguro algún día no demasiado lejano, pues la humanidad siempre ha sabido reponerse a la adversidad, una que en muchos casos, sin embargo, es la mismísima responsable de ocasionar.



Pero no es tiempo de reclamos o quejas. Lo hecho, hecho está. Toca arreglárselas sin todas las emociones y entretenimiento que provoca la de gajos que, como pocas veces en la era contemporánea, ha dejado de ser importante.



El mal llamado coronavirus COVID-19 ha puesto de rodillas hasta al más incrédulo. Potencias del fútbol como Italia y España no han hecho más que llorar a sus caídos, en el caso de los transalpinos 4,032 y en el de la península ibérica 1002... Por ahora.

Son 257 mil casos de contagio en 171 países del mundo, siendo la súper potencia económica China donde se registró la mayoría de éstos, sin olvidar que allí inició esta crisis sanitaria.



Las más de 11 mil muertes registradas, hasta la fecha, son suficiente motivo para entender que la disciplina que más practica no interesa ahorita que el mundo sufre golpes constantes.

En Honduras, el campeonato Clausura 2020 se llegó a jugar sin público en la jornada 13, siendo el clásico que Motagua le ganó 4-1 a Olimpia el duelo más destacado.





Ni la gripe porcina de 2009 pudo detener las pulsaciones que genera balón como lo ha hecho este mal llamado COVID-19 que se encuentra entre las cuatro grandes pandemias del último siglo y medio.

No es un juego esta epidemia mundial... Ya días dejó de serlo, tanto así que hasta las ligas más remotas dejaron de tener acción... Campeones decretados en la mesa y decisiones al caer. Esto es cosa de locos pero, volviendo al tema, sigue siendo lo menos importante.



La algarabía de media temporada que el mundo entero sentía por el juego de balón que nos hace rozar la bipolaridad, ya que nos hace estar tristes y alegres en cuestión de minutos, se acabó... Bueno, está en pausa.

La magia de Messi, en España y Cristiano, en Italia, tiene que esperar porque el mundo enfrenta su partido más importante contra la pandemia del coronavirus.



El invento de los británicos cuya pasión pasa más por lo que despierta se ha esfumado de un ¡zaz! Seguro la mayoría lo entiende. Seguramente hasta el fanatismo está quedando de lado por un momento para pensar en cómo se siente el prójimo.

Hace solo unos días era impensado que el planeta fútbol sería tan secundario para la gente. No hay nada más preponderante que salvaguardar vidas humanas en este presente que resulta hoy por hoy ser más confuso que contar con certidumbres.



Neumonía de Wuhan, COVID-19 o coronavirus -como erróneamente se le llama pues es más bien parte de la familia de los coronavirus-... Dígale como quiera, el asunto ya ni siquiera es ese, sino la reflexión a la que nos llamo.



Hacer conciencia es necesario. Hay que olvidarse un rato de los placeres de la vida y la diversión que genera ver a 22 talentosos detrás de una caprichosa que seguro se siente sólita en estos días.

En Italia se jugó durante febrero y marzo sin gente, pero la situación no dio para más. Es el país con más muertes en el mundo por el COVID-19, superando las 4 mil pérdidas humanas.

EL PANORAMA EN CENTROAMÉRICA...

En El Salvador, incluso, hay campeón del torneo Clausura 2020 y es un modesto club llamado Once Deportivo. Nicaragua y Panamá ya suspendieron definitivamente sus campeonatos pero siguen sin decidir si alguien se quedará con la copa.

En México ni se les cruza por la mente declarar al Cruz Azul campeón por el COVID-19.



En Honduras se habla en los pasillos de Motagua como nuevo monarca catracho por tener más puntos después de 13 jornadas, pero la realidad es que sigue siendo objeto de análisis la reanudación del certamen e, inclusive se habla de declararlo desierto.



Ya habrá tiempo para volver al ruedo y seguir disfrutando, mientras tanto seamos compasivos, prudentes y reflexionemos sobre lo que es más importante en época de coronavirus.