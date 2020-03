Jonathan Rougier no está de acuerdo en que se declare campeón a Motagua y pide esperar

El argentino Jonathan Rougier es uno de los capitanes en Motagua, uno de los líderes y voz autorizada para charlar sobre diversos temas relacionados al conjunto azul.

Desde el fin de semana pasado se detuvo la actividad futbolística en Honduras a raíz del coronavirus, enfermedad que tiene infectada a 24 personas en suelo nacional y donde se prevé que haya más casos.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS

El arquero de Motagua charló desde su casa en Tegucigalpa con Diez y contó un poco de cómo están pasando los días de cuarentena. Algo que detalló es que no se ven con los demás argentinos del club a pesar que viven en el mismo edificio.

“El profe mandó un sistema de entrenamiento y rutina para varios días, lo más seguro es que se demore por más tiempo esto. Con los chicos aquí no hacemos contacto, nos hablamos por whatsapp y bueno gracias a Dios estamos bien, a veces es un poco aburrido ja, ja, pero bueno estamos todos juntos y con salud”, inició contando.

Y agregó: “Es difícil mantener la ansiedad, por los visto esto se va a extender y la ansiedad juega mucho. En varios momentos del día comemos más, es parte de esto ja, ja. Mi familia en Argentina está bien, mis padres lo están, allá comenzó ya el toque de queda absoluto, creo que hay más de 100 casos en Argentina”.

POSTURA SOBRE DECLARAR O NO CAMPEÓN A MOTAGUA

Un tema que se abordó con Rougier es sobre declarar o no campeón a Motagua (actual líder), algo que hizo El Salvador con el Once Deportivo ante el brote de coronavirus. Al arquero argentino no le parece mucho esta idea y comenzó opinando:

“No te podría decir qué sentiría porque habría que llegar a este caso, lo que sí te digo es que hay que esperar. No sé si tomar una decisión tan drástica como se tomó en El Salvador es lo mejor. Tomar una decisión a mi criterio sería un poco apresurado, pero bueno creo que ellos lo han hecho viendo lo que ha pasado en el mundo, también es de respetar y los felicito por ser pioneros. Mi punto de vista es que podríamos esperar un poco más”.

MIRA: LA RESPUESTA DE RUBILIO CASTILLO A UN SEGUIDOR QUE SE QUISO BURLAR DE ÉL

Jonathan Rougier lo tiene claro, es del gusto de ganar un campeonato en la cancha aunque menciona que se deberá entender la decisión que al final se tome.

“Bueno, si la Liga decidiera proclamar un campeón que se base al estatuto y si deciden hacerlo más adelante también está bien, si el reglamento lo dice hay que respetar y debemos saber que es por razones valederas porque hay vidas de por medio. Para mí se debe esperar y la verdad yo quiero que se pueda jugar, hay muchas cosas en juego y si esto se extiende después el calendario se hace más apretado y todo eso se debe tomar en cuenta”.

Y terminó diciendo: “Por cosas así, por los clasificados a Concachampions es que me imagino que El Salvador ha tomado decisión de nombrar al campeón y los que van a la Concacaf. , una final con público, pero ahorita pasa a segundo plano”.