Reynaldo Tilguath desde Uruguay: "Estamos encerrados, tenemos prohibido salir del hotel"

Una tranquilidad para los familiares de los seleccionados Sub-20 de Honduras que se encuentran en Montevideo, Uruguay, encerrados en un hotel y sin poder salir del país sudamericano debido a que las fronteras están cerradas. Reynaldo Tilguath, entrenador, relato lo difícil que ha sido quedar confinados debido al miedo al coronavirus.

La Selección cumplió 10 días en Uruguay donde se encuentra ya que no ha podido regresar tomando en cuenta que no hay vuelos a Honduras ya que se han cerrado las fronteras debido al brote del covid-19.

“Estamos bien, sanos. Estamos encerrados en el hotel, siguiendo las instrucciones que nos han dicho y tratamos de mantenernos con mucho contacto con personas que vienen acá. Nadie está con ningún síntoma, agradecidos con Dios que estamos sanos”, manifestó Tilguth, entrenador del equipo nacional.

Los muchachos viajaron ilusionados, llegaron, entrenaron los primeros días pero el fin de semana el mundo colapsó por el coronavirus y tuvieron que cancelarse todos los eventos deportivos en Uruguay. El equipo ya debería estar en el país pero tienen que esperar.

Estos son los muchachos de la Sub-20 que se encuentran varados en Uruguay debido al cierre de fronteras por el coronavirus. Foto DIEZ

“Estamos a la espera de que se confirme de algún vuelo que pueda entrar al país. La Fenafuth por medio de don Jorge Salomón, igual los que andan aquí como Juan Melgar y Henry Cadenas, han hecho todo lo humanamente posibles para poder sacarnos y estar otra vez en nuestro país”, manifestó “El Chino” en HRN.

TIENEN PROHIBIDO SALIR DEL HOTEL

“Aquí no hay las restricciones que hay en nuestro país como el toque de queda, y eso es porque los hondureños desobedecemos, no saben que es por el bienestar de nosotros que nos dicen que no hay que salir de la casa. Aquí en Uruguay no se mira mucho movimiento; nos asomamos a las ventanas y vemos pocos carros, los supermercados y farmacia están abiertos y nosotros tratamos de ir a comprar lo necesario, como un insumo necesario, gel para manos, pero no paseamos porque tenemos prohibido salir del hotel”, cuenta.

El entrenador le manda un mensaje de tranquilidad a los padres de los muchachos, pues todos son menores de 20 años y algunos no han salido de la tutela de sus progenitores. Espera que la Fenafuth cumpla y los saque antes que la pandemia del covid-19 se extienda con fuerza por Sudamérica.

“La Fenafuth está haciendo todo. Nosotros hemos querido irnos desde el lunes pero no se pudo porque tal compañía aérea no estaba trabajando, se cerraron las fronteras de nuestro país y la verdad nosotros estamos confiando en Dios que vamos a salir. Aquí estamos seguros, no ha pasado nada, los muchachos están bien, los del cuerpo técnico igual. Estamos sanos y este es el mensaje que le enviamos a los padres de los jugadores que están con nosotros”.