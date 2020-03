Esperar o declarar desierto el Clausura 2020: el dilema de la Liga ante el coronavirus

El futuro del torneo Clausura 2020 tiene, a día de hoy, matices de incierto debido a la crisis sanitaria que ataca al mundo entero producto del coronavirus COVID-19.

Altos dirigentes y autoridades del fútbol hondureño tienen puntos de vista encontrados en relación a las determinaciones que habrá que tomar en los próximos días respecto al devenir del campeonato liguero.

Hay tres salidas: declarar un campeón y un descendido, como hizo El Salvador; anular los certámenes, como fue el caso de Panamá y Nicaragua; o esperar a cómo se suscitan los acontecimientos y concluir la temporada en algún momento como desean que se haga, por citar un ejemplo, en México.

"Son casos muy diferentes en el sentido de la forma en cómo se juegan los campeonatos... Si me preguntan la posición nuestra la hicimos valer en la última reunión de Liga, donde les dijimos que fueran previendo la suspensión del torneo durante abril y mayo para retornar allá por junio", manifestó a DIEZ el directivo de Marathón, Rolin Peña.

La anterior jornada 13 del Clausura 2020 hondureño, la última antes del parón indefinido por COVID-19, se jugó a puertas cerradas en su totalidad.

Un poco menos escéptico respecto a ese punto es el mandamás del Honduras Progreso, Elías Nazar: "Era bien difícil para mi emitir un pensamiento porque se iba a tomar desde el punto de vista que estábamos en el último lugar, pero desde un principio pensamos que lo más sano era cancelar el torneo, al igual como se dio en Costa Rica que se declaró nulo".

El máximo jerarca de uno de los dos oncenos involucrados en el tema del descenso, el colero puntualmente, indicó que "es la mejor medida, no importa quién es campeón o desciende, tenemos otras prioridades como país". A ello añadió que "cuando el fútbol se vuelva a activar, los equipos podrían participar con muchos problemas económicos".

Gobierno de Honduras decreta toque de queda absoluto en todo el país hasta el 29 de marzo.

Ricardo Elencoff, cabeza visible de Real Sociedad, el otro involucrado en la promoción con seis unidades más que el sotanero, reiteró que "el fútbol pasa a segundo plano, es un tema de país, la salud de la gente... Pregúntenle a los de la Liga, los 'sabios' que quieren hacer lo que se les antoja; nosotros consideramos que no hay condiciones, ni económicas ni de seguridad, para seguir teniendo fútbol en Honduras".

Uno de los críticos más polémicos de la profesional catracha, apunta que "la Liga debe tener decisiones en pro de la seguridad de las personas y la economía de los clubes porque no hay forma de sostener a estos equipos sin taquillas, es un caos y una emergencia nacional; ya lo hizo Nicaragua que terminó el torneo, El Salvador también, Panamá lo dio por finalizado así como está, no se puede seguir protegiendo a los 'ricos' de la Liga", atizó.

Miguel Herrera, representante de la Máquina en la Liga SalvaVida, sostiene que "hay que ver cuál va a ser el impacto en cuanto a tiempo para poder evaluar las diferentes salidas; la posición de Real España es finalizar el torneo, pero todo depende de los acontecimientos".

En voz de Herrera, en la Máquina tienen, incluso en mente, el compás de espera que se puede hacer: "Nosotros suponemos que podemos esperar un mes para ver el panorama y, si se puede, continuar; recuerden que los equipos no viven de las taquillas, sino de los patrocinadores".

Real de Minas, club que pelea por un histórico puesto en el Pentagonal final, deja en claro la visión de su club: "Yo creo que todavía estamos comenzando esto y solo se ha perdido una semana, primero hay que darle paso al Gobierno para que controle esta situación, pero si se alarga más de 15 días habrá que pensar en una decisión parecida a la de El Salvador y Panamá, declarar un campeón o el torneo nulo", lanzó sin atisbo de duda.

Martínez tiene en claro que "también está el tema del descenso; al declarar campeón habrá descenso, esto relacionado también a la categoría de ascenso por las etapas que van manejando en su torneo", analizó.

ESPERAR, POR AHORA, LO MÁS PRUDENTE

El 'presi' cocotero, Jain Matute, siente que en estos momentos el torneo está suspendido", razón por la cual les da tiempo de visualizar escenarios, aunque para su Vida la idea es "terminar el torneo de Clausura, en mi opinión se tendra que realizar un análisis muy profundo con la Liga Nacional y Fenafuth", dijo a DIEZ.

Coronavirus: infectólogo alemán predice hasta cuándo regresará el fútbol.

Para Sebastián Pastor, secretario general de Olimpia, "ahora lo importante es atender la emergencia sanitaria producto de la pandemia que tiene al mundo en crisis. Salvaguardar la vida de nuestros compatriotas es lo más importante . En consecuencia, hay que ser responsable y obedecer todas las indicaciones señaladas por las autoridades: permanecer en casa, mantener los hábitos de higiene, lavarse las manos y distanciamiento social son fundamentales".

Pastor estima que lo "prudente" es "monitorear el desarrollo de la crisis y esperar antes de tomar decisiones tal y como lo están haciendo todas las ligas del mundo. Hasta donde tengo conocimiento solamente El Salvador y Panamá han tomado ese tipo de decisiones" de proclamar campeón o anular la justa liguera.









¿JUGAR DIRECTAMENTE PENTAGONAL?

Rolando Peña, de parte del Monstruo Verde, explica alternativas en caso de no iniciar siquiera en mayor el certamen: "Es una posibilidad regresar, jugar un Pentagonal y de ahí sacar el campeón... Yo no veo bien nombrar un campeón de dedo, no creo que vaya a pasar esa situación, ¿por qué? Hay cuatro clubes peleando esa posibilidad y llegar a un acuerdo de esos no va a ser bueno, obviamente hay que pensar en el bien común", advirtió.

Elencoff vuelve a la carga y deja un mensaje contundente para las autoridades del balompié nacional: "El día que se muera un jugador los responsables van a ser los de la Liga porque no toman decisiones; el seguro que tienen los jugadores no cubre esta enfermedad porque es una pandemia... ¿Cómo un equipo pequeño va a poder resarcirse de una demanda por la muerte de un extranjero? Es una epidemia mundial que nos está atacando y ellos no pueden ir diciendo que van a esperar, ¿esperar qué?

A día de hoy, Motagua lidera el torneo con 27 puntos, tres más que el sublíder Marathón, por lo cual diversos sectores, que no son la Liga o afines, sondean sobre la posibilidad de declararlo monarca por ser el puntero.

No hay fecha estipulada para una reunión de emergencia de la Liga Nacional y ya hay voces que claman decisiones. Lo cierto es que hay opiniones divididas: unos no tiene problemas con que se declare desierto el torneo Clausura, mientras que otros abogan por hacer una 'esperita'.