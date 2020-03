Olimpia cree que es prudente esperar antes de decidir sobre el Torneo Clausura 2020

La Liga Nacional decidió suspender el campeonato hasta que existan garantías sanitarias después que el coronavirus haya paralizado todas las actividades del país para evitar un contagio mayor entre la población.

Aunque inicialmente se estableció que la jornada 13 y 14 del Clausura 2020 se iba a disputar sin público, únicamente la primera pudo jugarse y luego las autoridades decidieron suspender el campeonato hasta nuevo aviso.

La Liga Nacional, al igual que la mayor partes de ligas en el mundo, aún no saben cuándo reanudar las actividades porque todo dependerá de la erradicación del COVID-19 que ha cobrado la vida de más de diez mil personas en el mundo y en Honduras se han registrado 24 casos positivos sin reportar víctimas.

Es por ello que en algunas ligas de Centroamérica han declarado finalizado su campeonato ya que el fútbol no es prioritario para los siguientes meses; en Panamá aún no han oficializado si tendrán campeón o si quedará nulo, pero en El Salvador el Once Deportivo fue decretado como campeón por estar en el primer lugar de la tabla.

Es por ello que en Honduras ha comenzado a tomar fuerza la posibilidad que Motagua, líder con 27 puntos, pueda ser declarado campeón en caso que no se pueda culminar el campeonato y también existe la opción que se declare nulo.

LA POSICIÓN DE OLIMPIA

El equipo melenudo, firme candidato a revalidar el título, aún no considera que es el momento de decidir sobre qué puede pasar en el campeonato pues considera que el país tiene otra prioridad en este momento como para hablar de fútbol.

DIEZ obtuvo la versión del secretario general del club, Sebastián Pastor, quien fijó la posición del club en este momento delicado. “Ahora lo importante es atender la emergencia sanitaria producto de la pandemia que tiene al mundo en crisis. Salvaguardar la vida de nuestros compatriotas es lo más importante”, asegura Pastor. “Hay que ser responsable y obedecer todas las indicaciones señaladas por las autoridades”, añadió.

Sebastián Pástor, secretario general de Olimpia, cree que se debe esperar ante de decidir el rumbo de este torneo.

Además expresa que “los hondureños vamos a salir adelante, fortalecidos de la mano de Dios. Lo consecuente en este momento difícil es la unidad y solidaridad”.

Por tal razón al referirse al tema del fútbol, asegura que “Es prudente monitorear el desarrollo de la crisis y esperar antes de tomar decisiones, tal y como lo están haciendo todas las ligas del mundo”.

Y cierra dicendo que “hasta donde tengo conocimiento solamente El Salvador y Panamá han tomado ese tipo de decisiones. El mundo está pasando por una crisis de Salud excepcional que todos debemos enfrentar con determinación. Debemos revisar por un tiempo lo que viene y rogar a Dios que podamos volver a la vida normal”.