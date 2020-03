Clubes de Ascenso piden que finalice el torneo; directiva aguardará para decidir

Diversos clubes de Liga de Ascenso han propuesto de manera verbal que el Torneo Clausura se finalice ya que la carga financiera es mucha para ellos. Fue el 12 de marzo cuando la directiva de la Liga determinó suspender el certamen hasta nuevo aviso por el coronavirus y se deberá seguir aguardando.

Héctor Fúnez, presidente de la Segunda División, expresó que varios dirigentes le han llamado para saber qué harán y proponer ideas, una de las más sonadas es concluir el certamen pero sin nombrar un campeón, en este caso sería anularlo.

VER: ¿LA LIGA NACIONAL SUSPENDERÁ EL TORNEO CLAUSURA?

“La Liga de Ascenso no ha tomado ninguna determinación. Lo que sí es que muchos dirigentes están preocupados porque no tienen recursos económicos, serán unos cuatro o cinco que tienen solvencia económica. Hoy me habló el dirigente del Victoria, el del Savio y otros por esta situación. Hay que esperar toda esta semana, ver qué dice la Liga Nacional y la Federación, nosotros somos 31 equipos y la situación no es la misma que en Liga Nacional”, inició contando Fúnez.

Asimismo el jerarca de la Segunda División recalcó que terminar el certamen y anularlo es una posibilidad, pero brinda fechas tentativas para tomar decisiones.

“Después del 29 de marzo que termine el toque hay que ver cómo sigue la situación del país. En Liga Nacional sus equipos pagan por derecho de participación 200 mil lempiras, en Liga de Ascenso solo se pagan 2,000 mil lempiras, pero en Liga de Ascenso no tenemos ni fondos”.

MIRA: LA POSTURA DE OLIMPIA ANTE LA POSIBLE FINALIZACIÓN DEL TORNEO

Y agregó: “Si piden algo que sea por escrito, me hablan por teléfono y me preguntan cómo vamos a hacer. El del Savio me llamó para decirme que declaremos el torneo nulo, no es Héctor Fúnez. Me llamó también el del Boca Junior de Tocoa, el del Yoro, son los dirigentes”.

¿Cuál es el procedimiento? Héctor Fúnez detalló: “Si la mayoría de los clubes piden que se declare nulo entonces uno tiene que ver qué hacer, pero que sea por escrito. La Liga Nacional está en lo mismo, Real Sociedad por ejemplo ya dijo su postura y otros equipos. En este caso el procedimiento es llegar a un acuerdo con los afiliados y hacerle la solicitud a la Federación”.

VER: ¿DEBE LA LIGA NACIONAL DECLARA A MOTAGUA COMO EL CAMPEÓN?

“Imagine que la Liga Nacional declare nulo el torneo pero nosotros no, entonces cómo haremos con el que ascienda. Se debe esperar lo que diga la Liga Nacional, hasta en ese momento no se puede tomar una decisión, además tiene que ser con la venia de la Federación”, terminó contando Fúnez.

OPINIÓN DE UN DIRECTIVO

Por su parte el directivo Luis Recarte, presidente del Atlético Santa Cruz, detalló que él y otros presidentes en el Ascenso apoyan la idea de concluir el torneo.

“El golpe económico que nos va a generar es grande, lo más ideal es que se declare nulo en su totalidad y comenzarlo después. La situación del país no nos permite competir. Una planilla en el Ascenso anda entre los 240 mil mensuales hasta en 400, 280 el de Santa Cruz. Estamos de acuerdo en que se declare nulo, la mayoría estamos con esa postura”.