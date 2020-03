Muere Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, por culpa del coronavirus

El coronavirus sigue cobrando vidas. Medios españoles confirman la muerte de Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, a los 76 años de edad.

Sanz será recordado por haber sido presidente de los merengues durante las temporadas 1995-2000, donde pudo obtener dos Champions League, la séptima y octava, para ser más específicos.

El ex mandatario del Real Madrid ingresó el martes 17 de marzo a un hospital luego de presentar una caída en su salud y después de ocho días con fiebre, tal y como reconoció uno de sus hijos una vez que el ex presidente madrileño quiso colaborar hasta el último momento en la no saturación de los hospitales.

Una vez ingresado, fue sometido a la prueba de coronavirus, que arrojó un resultado positivo. Un día después su estado de salud empeoró hasta el fatal desenlace de su muerte este sábado 21 de marzo de 2020.

Armó un equipazo para ganar la Champions

Lorenzo Sanz ocupó la presidencia del Real Madrid entre 1995 y 2000. En 1985 entró a formar parte de la directiva del durante el mandato de Ramón Mendoza, como vocal y posteriormente como vicepresidente. El 26 de noviembre de 1995 se hace con la presidencia del club, tras la dimisión de Ramón Mendoza.

En su primera temporada completa al mando del club en la que le corresponde realizar la planificación, la 1996/97, que concluye con la conquista de LaLiga,​ contrata al prestigioso técnico italiano Fabio Capello y hace seis grandes fichajes: Mijatović, Šuker, Seedorf, Roberto Carlos, Panucci y Bodo Illgner, que conformarían junto a Hierro, Redondo y Raúl, la base del equipo que se proclamaría bajo su mandato, campeón de Champions League dos veces en tres años, con la ansiada Séptima en 1998, lograda 32 años después de la consecución de la anterior de 1966 y La Octava en 2000.



Menos de dos meses después de la consecución el 24 de mayo de 2000, de su segunda Copa de Europa, convocó elecciones anticipadas para el 16 de julio de 2000, en las que Florentino Pérez resultó vencedor por 3.167 votos.

Lorenzo Sanz murió a los 76 años de edad por coronavirus.

En julio de 2004 se presentó de nuevo a las elecciones por la presidencia del Real Madrid, obteniendo tan solo el 5,08% de los votos, frente al 91% que consiguió el ganador Florentino Pérez.