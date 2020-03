MLS: New York City tiene un contagiado por coronavirus, pero no dicen quién es

Se ha filtrado la información que el New York City de la MLS tiene un positivo por coronavirus, pero el club aún no informa de quién se trata, si es un jugador, parte del cuerpo técnico o directivo.

De momento no se sabe nada, y el único que ha salido a hablar es el argentino Maximiliano Moralez, argentino jugador del club que habló vía teléfono con el diario Olé.

Ahí, el jugador relata lo que sucede en el entorno del club neoyorquino, una de las ciudades más golpeadas por el COVID-19.

"Quedamos sorprendidos, shockeados por lo que pasó. Porque le tocó a alguien que venía viendo diariamente. Más allá de que por suerte no es nada fatal, esto es difícil. Te mueve... Ahora, más que nada, hay que tener precaución", cuenta el mediocampista ofensivo.

Lo que Maxi Moralez contestó:

-¿Saben al menos si es futbolista el infectado?



-La verdad, no. No nos han dicho nada, tampoco cómo fue que se contagió. Solamente nos comunicaron vía mail que había dado positivo un miembro del equipo. Nosotros, apenas se suspendió la liga (el jueves pasado), el mismo día dejamos de entrenar. Y hasta hoy no volvimos a ver a nadie. Así que no sabemos en qué momento se habrá infectado. Un día antes de que se parara el fútbol acá, habíamos jugado por Copa y la noche anterior estuvimos concentrados. Todos juntos...



-¿Por eso último que decís debieron hacerse estudios ustedes también?



-Sí, sí. Igualmente, no tenemos idea siquiera si es jugador, un integrante del cuerpo técnico, médico o dirigente. Al menos yo, le escribí al médico para saber si tenía que hacerme algún tipo de estudios para ver... Porque más allá de que no tenemos síntomas, la mayoría de los chicos... No se sabe si tenés el virus o no. Pero bueno. Los médicos nos dijeron que no era necesario el análisis si no teníamos síntomas. Solamente nos pidieron que nos quedáramos en casa hasta que volviéramos a entrenarnos. Que tratemos de evitar lugares con bastante gente.



-¿Cómo se vive allá frente a esta pandemia?



-Acá, obviamente, día a día se vive con más miedo, digamos. Hay mucha prevención. La gente hace caso a las medidas que se toman, aunque por ahora no hayan declarado una cuarentena obligatoria. Ya se ve que la mayoría de las personas se queda en su casa, se guarda. Sólo salen a hacer las compras. Y cubiertos con guantes, haciendo bien las cosas. No se llegó al nivel de Italia, pero en este estado de Nueva York Igual hubo muchísimos casos. Hasta un par de muertes... Mi mujer sólo sale a hacer compras por algo específico, no estamos con gente. Y nos desinfectamos constantemente, lavándonos las manos.