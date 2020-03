El exjugador de la Liga MX que está a punto de retirarse por el coronavirus

La pandemia que actualmente está azotando al mundo tiene a algunos futbolistas al borde del retiro, tal es el caso del argentino José Sand, delantero que militó en la Liga MX con Xolos Tijuana.

El atacante que ahora pertenece a Lanús rompió el silencio y dijo que está cerca de colgar los botines debido a la delicada situación por el COVID-19.

''El fútbol no me pudo retirar y el coronavirus parece que me va a hacer dejarlo'', comentó José Sand para radio La Red.

El futbolista relató cómo lleva el día a día con la cuarentena. ''Nos dieron actividad, pero como no podemos salir a correr ni andar por las calles y plazas nos mandaron trabajos de fuerza y abdominales, pero se hace difícil. Con 15 días así no sé qué va a pasar''.

El sudamericano reconoció que el momento que vive es complicado por no poder ni entrenar y verá cómo se siente físicamente cuando regrese la actividad, aunque termina contrato el 30 de junio.

''Estoy más para dejar que para seguir. Voy cumplir 40 y tengo que parar un poco. Soy muy estricto conmigo mismo y cada vez que erro un gol o cada vez que juego mal se me vienen cosas a la cabeza que analizo. Todavía quedan tres meses más, pero no se sabe qué va a pasar con todo esto. Cuando arranquemos de nuevo voy a ver cómo me siento'', explicó.

Por último, el delantero dijo estar de acuerdo con la suspención de la Superliga Argentina. ''Es difícil creerles, a veces se contradicen ellos mismos. Una semana se juega, la otra se para. Hay una desorganización terrible. El último partido que jugamos les dije a los dirigentes que había que parar esto porque con esa desorganización no se puede jugar. Arman una liga, dejan la liga, se van a AFA, vuelven a la liga. Es muy difícil así. Ahora está Marcelo Tinelli y ojalá que pueda organizar todo. No lo conozco, pero parece un tipo serio al que le gusta el fútbol''.

Su paso por Xolos

José Sand es muy recordado en el fútbol mexicano porque jugó por un año con Tijuana, equipo con el que disputó un total de 34 partidos y marcó 12 dianas.