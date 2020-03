El día que Chelato Uclés puso a Pelé por encima de Maradona: "Es un enviado de Dios"

Así como Messi y Cristiano Ronaldo, así lo fueron Diego Maradona y Pelé, dos de los grandes futbolistas que marcaron una época memorable en su momento que hoy en día, es difícil inclinarse por alguno como el mejor sobre el césped.

Sin embargo, José de la Paz Herrera, aquel entrenador que un día llevó a la Selección de Honduras a su primera Copa del Mundo en España 82, tiene a su favorito.

En una entrevista brindada hace dos años, "Chelato" Uclés no vaciló en inclinarse por Pelé, a quien considera que le vio condiciones sobrehumanas.

"Yo los seguí muy de cerca. A Pelé, inclusive lo vi entrenar en el año 68´", confesó.

Sobre la decisión del porqué se inclinó por el brasileño, fue porque "sinceramente las cosas que miraba en él, fueron unas cosas que uno decía -este es un enviado de Dios. Unos recursos que tenía, las jugadas que hacía. La perfección no es humana, pero en Pelé no le vi ningún defecto".

UN LÍDER EN LA BICOLOR

Durante el Mundial de España 82, Uclés dijo haberse sentido privilegiado de haber dirigido a una legión de futbolistas que le dejó buenos signos y que más tarde siguieron brillando con luz propia.

Hoy en comparación con los futbolistas del nuevo siglo, aseguró que no ha visto otro líder como Jaime Villegas, la pegada del "Macho" Figueroa o un lateral izquierdo como Fernando Bulnes.

"Un líder y comandante que no lo tiene como Jaime Villegas no habido un líder como él. Un jugador con una potencia en su remate como "Macho" Figueroa, no tenemos. No, esa clase de jugadores los veo como incomparables. Recuerde que Macho fue goleador en España con Murcia, quedó en la historia. Yo los veo y los comparo. Lateral izquierdo, me quedo con Fernando Bulnes.

ESTABLE

Chelato Uclés fue dado de alta el pasado 20 de marzo tras haber sido internado durante 22 días en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ahora se mantiene en casa bajo el cuidado de su familia mientras continúa en su recuperación.