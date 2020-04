El emotivo mensaje de cumpleaños de Samuel E'too a Ronaldinho

Ronaldinho cumplió este sábado 40 años y no hubo festejo. La pasó encerrado en una cárcel en Paraguay y su excompañero Samuel Eto'o le dedicó unas emotivas palabras.

Guatemala armó un hospital para atender pacientes con coronavirus en 72 horas

"Hola, hermano; no tengo palabras, hermano. No sé ni qué decir. Estamos hablando, a ver de cómo te podemos animar. Tú, mi hermano; tú, mi amigo; no me puedo imaginar lo que estás pasando. Solo te pido que tengas fuerzas y que reces mucho", señaló en un video en Instagram.

Y agregó: "Espero que eso se pueda solucionar muy pronto, porque eres francamente una buena persona y un buen chico. Desde aquí "El Negro" te quiere mucho. Y sabes que puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Lo que puedo hacer, lo haré, y si no lo puedo hacer pediré a un amigo un favor".

El camerunés brilló al lado del brasileño en el Barcelona, en donde levantó los trofeos más importantes de su carrera deportiva.

Dinho está recluido desde comienzos de marzo junto con su hermano y asesor de negocios, Roberto Assis Moreira, en en Asunción, donde responden a un proceso por el uso de pasaportes paraguayos falsificados.

Ronaldinho y su hermano desembarcaron el 4 de marzo en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en medio de un mediático recibimiento, con el objetivo de apoyar la presentación de un programa social a niños y niñas de Paraguay.

Ambos salieron de su país con documentos brasileños, pero en el aeropuerto exhibieron pasaportes paraguayos "de contenido falso", según el Ministerio Público, que investiga la existencia de una red dedicada a ese delito.