Ricardo Canales: “Si tienen que declarar a Motagua campeón, que lo hagan”

En la última semana el tema de continuar o no el Torneo Clausura 2020 ante el parón del campeonato por la pandemia mundial de Covid-19, ha generado debate entre los 10 equipos y jugadores protagonistas de la Liga Nacional de Honduras.

Uno de ellos tiene lugar con el mundialista y experimentado guardameta del Vida, Ricardo Canales, quien ha dado lugar para alzar la voz en inclinación a declarar desierto el torneo.

En primera instancia relata que “Ante la situación del país y el mundo entero hay que acatar las órdenes. Ahora he estado disfrutando el estar con la familia, no se comparte con ellos a diario y el momento se ha dado a pesar del encierro obligatorio”.

Sin embargo, en cuanto al fútbol manifestó que “no solo en el país (el afectado), sino también en el mundo entero, así que para mí el fútbol pasa a segundo plano. Si tienen que declarar a Motagua campeón, que lo hagan, El Salvador ya lo hizo”.

Y agregó: “Si declaran a Motagua campeón, bien, de lo contrario habrá que esperar, pero siento que la espera será larga, no tanto por falta de fe, pero no será en una o dos semanas. El fútbol debe pasar a segundo plano para tomar las medidas rápidas. Primero somos nosotros, la familia, lo demás puede esperar”.

EL OCASO DE SU CARRERA

Ricardo Canales es profesional desde el 2001 y además supera los 400 partidos en la Liga Nacional junto a Noel Valladares, sin embargo, pese a que se siente en forma a sus 37 años, el hecho de colgar los guantes no está lejos de sí.

“Es algo que hemos meditado. Me he cuidado y he sido una persona constante durante mis 20 años de carrera. Me mantengo firme y cerraré jugando”, soltó.

Lo cierto es que ante la incertidumbre de continuar o no con el torneo Clausura, Canales asegura mantenerse fuerte y que no tiene fecha para despedirse como profesional.

“Todavía no lo sé, posiblemente juegue un año más, seis meses o solo este torneo. Al final será una decisión que tomaré yo, nadie la hará por mí, me he cuidado en mi carrera para definir cuándo lo haré, mis compañeros son testigos de mi actitud y ante la adversidad me mantengo optimista”, cerró.

Ricardo Canales inició su carrera en el Victoria, más tarde jugó para Motagua, Atlético Choloma hasta recalar en el Vida. A nivel de selección nacional, fue parte de la clasificación y participación de la H en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.