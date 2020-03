Cristian Maidana sobre parón por coronavirus: "Puede ser malo porque veníamos teniendo un buen nivel"

El jugador argentino del Olimpia, Cristian Maidana, le ha tocado quedarse encerrado en su apartamento en Tegucigalpa luego de que se decretara toque de queda absoluto en capital de Honduras por los 13 casos confirmados de coronavirus.

Para el sudamericano este parón obligatorio viene bien para el plantel para estar en familia ya que habían tenido semanas llenas de giras, pero puede ser malo porque habían alcanzado un buen nivel tanto como en la Liga Nacional y Concachampions.

Maidana comenta que ha estado en comunicación con su familia en Argentina y no se desespera por estar allá, cree estar bien en Tegucigalpa, tiene comida, aunque dentro de unas semanas tendrá que salir a comprar.

¿Cómo han sido tus últimos días?

En casa, cumpliendo con las normas que se pusieron, estamos tratando de llevar esta situación con la familia de la mejor manera y entrenando por mi parte en la terraza de mi edificio, se complica para entrenar porque no hay mucho espacio.

¿Te sientes bien o se hace difícil estar solo en casa sin poder salir?

Se hace difícil un poco por tanto tiempo encerrado, pero hay que tomar consciencia de lo que está pasando afuera, con la familia todo es más fácil

Habían tenido muchos viajes, esto los hace volver a tener momentos con la familia...

Veníamos de tener muchos viajes, estábamos agotados, necesitábamos un descanso pero no de esta magnitud, nunca pensamos que podría ser así, también puede ser malo para nosotros porque veníamos teniendo un buen nivel en las dos competencias que tenemos, esperemos termine pronto, esto viene bien para tener momentos en familia, pero rezando para volver a la actividad.

¿Has podido salir de compras a la ciudad y qué has visto?

La verdad solo veo por la ventana la situación que se vive en Tegucigalpa, el otro día el supermercado abrió pero no salir a comprar porque nos dijeron que era mejor estar en casa, no he salido a comprar, antes había hecho una compra grande pero dentro de unas semanas voy a necesitar que comprar de nuevo

¿Pasas en contacto con tu familia de Argentina?

Ellos están bien, hablo con mi mamá, hermanos y mi hija, en Argentina está complicado porque la gente no hace caso, no se quedan en casa, creo que habrá un toque de queda absoluto

¿Si pudieras te fueras para Argentina a pasar este momento?

Esto lo que está pasando es en todo el mundo, allá está mi hija y me gustaría cuidarla un poco más, sé que está con mis suegros y sé que la cuidan bien, todos los días hablo con ella, por eso estamos tranquilos, pero tampoco estoy loco por irme, aquí estoy tranquilo

Sobre la posibilidad de cancelar el torneo Clausura de la Liga Nacional...

De eso no puedo decir nada hasta que las autoridades de la Liga decidan qué quieren hacer, yo no puedo opinar mucho respecto a eso porque no sé cómo se manejará, lo que decida la Liga y se los dirigentes se poner de acuerdo se tomará de la mejor manera.

¿El profe Troglio se comunica con los jugadores?

Sí, el profe está en comunicación con nosotros los jugadores y nos dice los trabajos que hacer.

Mensaje a la población hondureña

A la gente hondureña en este difícil momento todos juntos vamos a poder salir adelante, hay que quedarse en casa para no expandir más el virus, sé que hay que tiene que salir a trabajar porque tiene que darle de comer a su familia, mucha fuerza a los hondureños, de esta salimos todos juntos.