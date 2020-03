Portigliatti, ex portero de Motagua, revela lo que vive en España por el coronavirus: "Los hospitales colapsan"

Follow @GustavoRocaGOL

Desde Benicarló, provincia de Castellón, España, el ex portero argentino del Motagua Sebastián Portigliatti (35 años), mediante un escrito, hace saber lo que está pasando en este momento en España por el coronavirus.

El país español es uno de los más golpeados de Europa, donde ya reportan 1,813 muertes y cerca de 30 mil contagiados por este COVID-19 que tiene aterrorizado al mundo entero.

Portigliatti, que también tuvo un breve paso por el Juticalpa FC, hace conciencia en las personas y pide que se queden en casa, para asi evitar la propagación de esta pandemia.

Revela además que "los hospitales de las comunidades más afectadas colapsan".

Lo que escribió para Diario DIEZ Sebastián Portigliatti:

"Aquí en España desde el sábado 14 estamos en cuarentena. Al ver la situación de Italia y que el virus empezaba a tomar fuerzas y a propagarse de gran manera en suelo español, se comenzó a tomar medidas hasta decretar la alerta máxima.

La gente, en su mayoría, entendió que esto es un virus sumamente peligroso y desde un principio colaboró con las medidas tomadas.

Así y todo la cantidad de contagios y muertes fue aumentando y los hospitales de las comunidades más afectadas colapsan. Cada día se torna más difícil controlar la situación. Las próximas dos semanas podrían vivirse momentos aún más duros.

Sebastián Portigliatti fue campeón con el Motagua en 2014 en la final ante Real Sociedad.

Por eso se pide continuamente que nos quedemos en nuestras casas. Se están aplicando multas severas para que el ciudadano cumpla y entienda que esto es grave.

Esta semana se aprobaría la prórroga de la cuarentena, mínimo hasta el 12 de abril.

A veces no entendemos y creemos que no nos va a pasar nada, pero la realidad indica que le puede tocar a cualquiera.

Con mi familia respetamos lo que se pide y solo una vez a la semana vamos al supermercado donde gracias a Dios se consigue todo y de forma ordenada. Hay que tener conciencia, respetar las indicaciones que los profesionales de la salud están dando públicamente y ante cualquier síntoma consultar a un médico.

Creo que muchos no son conscientes de lo que está pasando, no es broma. Hay que tener precaución, cuidarse y cuidar a los demás. La incertidumbre es grande porque no hay un tiempo estimativo para saber cuándo volverá todo a la normalidad, ya sea en el día a día y en lo futbolístico que hoy está en un segundo plano.

Portigliatti es el portero titular del Benicarló de España.

Toca quedarse en casa y confiar en que esto va a terminar pronto. Hay muchos profesionales de la salud que cada día dan sus vidas por los que están enfermos. Debemos entender que por ahora la única forma de ayudarlos y ayudarnos es quedándonos en casa.

Está claro que a este virus lo venceremos entre todos".

SÉPALO

Sebastián Portigliatti, después de dejar Honduras se marchó a su natal Argentina, para luego volver a emigrar y fichar por el el CD Benicarló, un club de fútbol español del municipio de Benicarló, en la provincia de Castellón y que juega en el grupo 1º de la Regional Preferente de la Comunidad Valenciana.