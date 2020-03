Gaspar Vallecillo y una emotiva carta al fútbol en tiempos de coronavirus

Gaspar Vallecillo

Recibe está carta buscando paz, sé que no tienes mucha, por eso te escribo. Hoy estamos viviendo una crisis de salud a nivel mundial, por eso no te jugamos, pero eso no significa que no te amamos; es más creo que lo hacemos aún más, porque hemos aprendido a extrañarte y desearte a cada momento.

Me presento, soy un escritor y entrenador. Tengo veinticuatro años, has estado aguantándome todo ese tiempo y yo toda esa vida te he amado. Seguro me has visto de campo en campo, saltando y gritando. Soy hondureño, acá en mi país, como en la mayoría del continente, eres la salvación de muchísimas familias, que por eso te juegan y además muchos tienen el talento para hacerlo.

Yo ya te había escrito, pero hoy lo hago de nuevo, tengo muchas razones. Pero hoy te escribo para que cuando volvamos a jugarte de nuevo, nos enseñes cuál es el camino para quererte más, sí, eso, como lo leíste. Creo que en cierta medida te hemos dejado de querer y nos hemos acercado al ruido que tu llevas contigo.

Te pido que a los niños que comienzan su andar por tu juego les des una pelota en cada navidad, que no les haga falta el potrero para ir a jugar con sus amigos y que se diviertan en el parque. Querido fútbol, me despido hoy pero ya pronto de nuevo nos volveremos a ver.