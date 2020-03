Rigoberto Rivas: "Es doloroso ver que mueren arriba de 600 personas a diario por coronavirus"

Rigoberto Rivas, jugador hondureño de la Reggina de la Serie C de Italia, contó los detalles de la tragedia que viven en ese país por culpa de la pandemia por coronavirus COVID-19 donde ya se reportan más de 5,500 muertos.

Las últimas imágenes de la tragedia que vive Italia ocasionada por el coronavirus

"Es doloroso ver que mueren arriba de 600 personas diariamente , queremos que pase esto ya. Hay mucho dolor en el país, nos ha golpeado muy fuerte, te rompe el corazón ver tanta gente morir, el miedo se apodera de ti, cuando te acercas a la ventana y no ves a nadie, lo único que nos acompaña es un silencio absoluto y temor", dijo el catracho en entrevista a diario La Prensa.

El fútbol se detuvo y la gente entró en cuarentena. Rivas, como sus compañeros y el resto de jugadores en Italia, trabaja desde su casa a la espera de que termina la pesadilla. Pero no siente que será pronto.

"Para ser sincero, esto va para largo, me llena de tristeza, pero no creo que esta situación acabe pronto. Cuando uno ve que no se reduce la cantidad de muertos y que, al contrario, cada día mueren más personas te golpea duramente, esta es la realidad que vivimos, te levantas esperando recibir unas buenas noticias y nunca llegan".

La población de Italia hizo caso omiso a las indicaciones

Rivas deja claro que el sistema de salud italiano es uno de los mejores del planeta, pero lo ocurrido es porque los ciudadanos ignoraron las advertencias.

"Los médicos son muy capaces y se prepararon para esto, el problema fueron los habitantes que ignoraron las advertencias y allí están las consecuencias, si la población se hubiese quedado en casa no estuviéramos viviendo esto. Ahora ya nadie sale y no es porque esté la policía afuera, en algún momento se dieron cuenta de que esto era serio, vieron que muchas personas estaban muriendo, entonces hoy que ya todo se salió de control, es que han decidido permanecer en sus casa".

Advierte al pueblo hondureño sobre el coronavirus

El gobierno de Honduras ha confirmado hasta el momento 27 casos positivos por COVID-19. El país se encuentra en Toque de Queda Absoluto hasta el domingo 29 de marzo.

Rigoberto hace un llamado a los hondureños a tomarse en serio este mal y evitar una crisis como la que vive Italia.

"Espero que la gente en Honduras vea lo que estamos viviendo en Italia, esto no es un juego, es algo muy serio y peligroso, un enemigo que no podemos ver. Estamos en la obligación de protegernos y seguir las indicaciones de las autoridades, deben de entender que muchas de las cosas que desean hacer en la calle no son útiles o importantes en este momento, compren su comida y no cometan el error que cometimos en Italia".

Sobre la cancelación del Premundial y amistoso

La Selección de Honduras se alistaba para un mes de marzo de mucha actividad. La Sub-23 tenía calendarizado disputar el Preolímpico y la Mayor un amistoso ante República Checa.

Pero ambos eventos se cancelaron por la emergencia del COVID-19. Previo a esta decisión Rivas habló con Gerardo Ramos, gerente de la Bicolor, y le explicó que no asistiría.

"Antes de que se suspendieran los torneos internacionales y el amistoso contra República Checa, sentía que no iba a poder asistir, no tenía deseos de moverme de Italia, miraba como un riesgo muy grande el tener que subirme a un avión para luego llegara un aeropuerto en México y que me exigieran permanecer en cuarentena porque vengo de Italia. Inclusiva en honduras, capaz que las autoridades hacían lo mismo y es entendible, en ese caso ni hubiese jugado los partidos. Él me dejó claro que no me arriesgarían a vivir una situación como esa", cerró.