Jorge Álvarez explica porqué se lesionó y cómo el parón del coronavirus le favoreció

El fútbol en el Honduras se mantiene parado debido a la pandemia del coronavirus, pero los jugadores de los equipos de la Liga Nacional buscan la manera de mantenerse en forma y estar atentos al momento que les toque volver a los terrenos de juego.

Jorge Álvarez, volante del Olimpia, quien se encuentra recuperándose de un desgarre muscular, habló con Diez sobre cómo está viviendo este momento de epidemia.



"Es una situación complicada, el no hacer fútbol es algo que afecta para nosotros, pero primero es la salud de nuestro país, nuestros familiares y hay que acatar las órdenes para prevenir cualquier situación", comenzó diciendo.



Y agregó: "Estoy en casa, hago un poco de ejercicio por las mañanas para la recuperación para poder estar a un nivel óptimo cuando regrese a jugar. Tengo un campo cerca de la colonia y ahí hago un poco de ejercicio".





Álvarez sufrió un desgarro muscular y a este parón le está sacando ventaja. "Ya voy mucho mejor, el dolor desapareció, pero siempre me pongo hielo y mucho fortalecimiento".

Explica el porqué de su lesión

"Fue un pequeño desgarro, la rodilla operada era la izquierda. No fue recaída, sino que fue un pequeño desgarro. Cuando uno está operado, lo que pasa que esfuerza más la otra pierna porque te da un poco de miedo para poner la pierna operada y eso fue lo que pasó que cargué más la pierna operada y cuando entré a los entrenos sentí que me desgarré", explicó.



Jorge Álvarez, que es seleccionado, considera que todos los jugadores están expuestos a este tipo de lesiones. "Son cosas normales y la verdad que me sorprendió. Yo vengo de una operación y entrando a los entrenos, vengo en forma y me desgarro. La verdad que es complicado. No solo a ellos les sorprendió, sino que a mí también".



La lesión que hoy vive el jugador lo mira con buenos ojos. "En su momento sí tuve un poco de frustraciones como cualquiera, pero uno lo que quiere es estar bien y jugando. Luego te das cuenta que son cosas que pasan en un futbolista. Dios sabe porqué hace las cosas. He sufrido dos lesiones seguidas, pero no graves. La más grave que había tenido fue un esguince de tobillo. Hasta ahora sufro una operación y un desgarre".

SOBRE EL CORONAVIRUS

Pese a que el torneo no se sabe si se disputará o no, él se muestra positivo por la evolución que está teniendo. "Ya estoy trotando suave, de a poco, e ir cumpliendo. Ya no siento molestias y estos días me van ayudar mucho para cuando me toque regresar, ya estar listo".

Jorge Álvarez ganó tiempo con el paón y piensa en el Preolímpico con la selección.

Al mal momento que vive el país, Álvarez le saca lo positivo, ya que las competencias les están dando la oportunidad de evolucionar de la mejor manera y estar al cien para cuando se retorne a las mismas.



"A toda cosa mala hay que sacarle lo bueno. En este tiempo ha ayudado para recuperarme, en mí pensar, después de esta lesión del desgarre, yo no hubiera podido ir a los Preolímpicos, y es algo que los pasaron para otra fecha, eso me favorece".



Y añade que. "Que se hayan suspendido los Preolímpicos es algo que me favorece, ya que así lesionado no me hubieran llevado. Ahora trata de recuperarme y que ese temor de las lesiones de mí se vaya por mucho tiempo".



El volante de los blancos confirma que en la plantilla del grupo están en constante comunicación de lo que está pasando en el país y respecto a la preparación que deben tener.



"Tenemos un grupo y ahí se habla mucho, hay mucha comunicación con ellos, más que todo los capitanes son lo que hablan con ellos (cuerpo técnico), luego ellos (capitanes) nos comunican a nosotros".

Al consultarle sobre una posible suspensión del torneo como en otros países, Jorge Álvarez, considera que primero es la salud que el fútbol. "En este momento no sé cual es la mejor decisión, lo primordial es la salud de nosotros, nuestros familiares por lo que está pasando en el país y en el mundo. Se debe pensar más en lo que estamos pasando que lo que pueda pasar con el torneo".



Desde su punto de vista ellos velan por los suyos. "No es tanto nosotros, sino nuestros familiares, nuestros papás, las personas que nos rodean. Nuestros abuelos, tíos. En este momento el fútbol pasa a segundo plano, son las vidas de las personas que estamos hablando. Tenemos que saber esperar y que se haga la voluntad de Dios".