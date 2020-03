Las confesiones de 'Rambo' de León: recuerda cuando lo acusaron de matar y su apuesta con Totti

En un Facebook Live que duró ¡cuatro horas! y que fue por demás entretenido, Julio César 'Rambo' de León dijo resistirse al retiro y se destapó como nunca lo había hecho. Digno de la entrevista más ácida, el ex seleccionado de Honduras no dejó nada a la imaginación.



La vez que fue acusado de matar a un joven, el mejor gol de su carrera y anécdotas de su aventura por el fútbol italiano resaltaron en la charla interactiva que 'Rambo' tuvo a través de la plataforma digital con sus seguidores.



"Podría escribir un libro y si no, dos", dijo Julio César en alguno de los pasajes de esta abierta plática con sus 'fans', en la cual dejó al descubierto algunas vivencias que tuvo en Europa, puntualmente en Italia donde jugó en la Serie A para Reggina, Parma, Génova, Torino, entre otros clubes de la Serie B y Serie C.



"La mayoría conoce a la 'Chilindrina' (Damián Álvarez), no a la de la televisión, del Chavo del Ocho...El que jugó en Pachuca, Morelia y Tigres, era de River y llegó a Reggina, venía de ganar Copa Libertadores y de todo; llegó el cabrón, lo conocí y en el cuarto me di cuenta que tenía un ojo desviado, yo decía: 'Este loco para dónde mira' y le soné un macanazo" sin saber que se trataba de un problema que el ex futbolista argentino tenía.

'Rambo' de León se prepara para ser entrenador y aún no le pone fecha a su retiro del fútbol.



Recomienda a las personas dejar a un lado los malos sentimientos, más en esta época del coronavirus COVID-19: "Por eso nos está pasando lo que nos está pasando, por la envidia que tenemos", atizó.



El momento más sentimental de la especie de autoentrevista del 'Rambo de la gente' fue cuando le consultaron sobre sus sensaciones el día de su debut en el Calcio con los de Reggio Calabria: "No tenés idea, se me hacen tan brillosos los ojos y chiquito el corazón... Solamente me puse a pensar, estando en el hotel de Milano, los años que tenía cuando decía que iba a jugar en Italia y me llamaban 'loco', 'mariguanero'...", rememoró.



Prosiguó presumiendo que siempre soñó que se mediría con futbolistas de la talla de Paolo Maldini (Italia, Milan), Jap Stam (Holanda, Milan), Pavel Nedved (República Checa,Juventus), Diego Pablo 'Cholo' Simeone (Argentina, Lazio) e, "incluso contra David Suazo...¡Dios santísimo! Enfrenté a tantos monstruos futbolísticos", resaltó.

Confesó, entre muchas cosas, que su mejor gol lo hizo en Deportivo Maldonado de Uruguay a Rocha en un triunfo 3-1: una chilena espectacular desde fuera del área. En cuanto a la política, cree que puede hacer grandes cosas pero es peligroso.

LO ACUSARON DE ASESINATO INJUSTAMENTE...

El duro episodio vivido a inicios del nuevo milenio, cuando lo acusaron de matar a un joven mientras jugaba la temporada 2000-2001 con Olimpia, sin lugar a dudas marcó a Julio de León según sus propias palabras.



"Entre el capitán y el juez hicieron la maldad de llevarme preso, y no me da pena decirlo; yo estaba con Olimpia haciéndole un gol al Broncos en Choluteca (cuando alguien atropelló al chico)", lamentó ante ese amargo recuerdo.

En esos años recuerda que "tenía un Eclipse, después de pasar por México y Olimpia regresé y -más bien- el negrón de (Elvis) Scott lo agarró, me había dicho que tenía enferma a la familia mientras estábamos en el cuarto del Copantl antes de enfrentar a Real España...", apuntó.



Sin quitar el dedo del renglón siguió contando: "Puerto Cortés estaba de feria y él se vino en el carro, se dio vuelta y me quedé sin carro durante muchos meses. Estaba con el profe Edwin Pavón en Choluteca, sinceramente no sé quién fue (el del episodio del joven), pero que Dios se encargue de esa persona".



Dice sin pelos en la lengua que nunca le ha hecho daño a alguien y para dejarlo en claro fue más allá con sus confesiones: "Dos que tres perros he matado en mi vida, zorras en Italia, como loco... Pero he sido responsable en mi vida", le dijo al internauta que le sacó en cara el episodio.





Con su característica tranquilidad y desparpajo, Julio se refirió al tema: "Te informaron mal, y si lo agarrás a chiste mañana podés ser vos o yo, hay que reflexionar y seamos responsables de dar la cara. Si estás bebiendo, dejá el alcohol, yo por eso no bebo", manifestó al fanático riéndose.



Para cerrar el tema, indicó que la vez que lo fueron a traer a San Pedro Sula "me hicieron exámenes de todo, había pruebas materiales y de teléfono; al juez, con el cambio de Gobierno, le averiguan las cosas indebidas que cometió y ahí estaba mi caso, pero bueno, la maldad fue de él y gracias al Señor que nos ha apartado de hacerle el mal al prójimo".

SU APUESTA CON TOTTI, PIRLO, CHIVU, DEL PIERO...

'Rambo' de León fue consultado sobre su arte de los tiros libres y decidió revelar algo que, según él, hizo junto con otras grandes estrellas del Calcio de Italia.



"jugué contra Totti varias veces, incluso nos tocó hacer una apuesta de tiros libres, de cinco... Los mejores pateadores de toda Italia: Andrea Pirlo (Italia, Milan), Clarence Seedorf (Holanda, Milan), Francesco Totti (Italia, Roma), Christian Chivu, de la Roma que estaba junto con Totti; Alessandro Del Piero (Italia, Juventus), ¿adivinen quién ganó?", soltó.



Sentenció que no se le pasa por la cabeza retirarse del fútbol y lanzó una crítica a los más jóvenes, incluso: "Cuando yo vea a alguien mejor, ahí me voy a retirar, de lo contrario lo veo difícil... Vicios no tengo, si querés ver buen fútbol vayan a Campisa a ver a los veteranos", invitó a la gente.



Sin embargo, comentó que "este es mi último año y, si Dios lo permite, ya pienso empezar a desarrollar mi carrera como técnico; escalar niveles, de segunda a primera división... Yo soy como las tortugas, lento pero llego a la meta", parafraseó.

En sus tiempos, revela, le hizo mejor pateador de tiros libres algo muy sencillo: "Hasta de noche me quedaba pateando, aunque no mirara, ya sabía dónde estaba el ángulo... Pregúntenle a Hermelindo Cantarero porque mi tío Pablo de León ya está en el cielo".



Y cuestionó a algunos jóvenes de hoy en día por ser superficiales: "Los chicos de hoy solo agarran el celular y se van a la chingada, quieren ser Messi o Cristiano pero no son nada todavía, no sos nadie y simplemente sos un ser humano que tiene que aprender a ser humilde; conozco chicos humildes que tienen hambre, pero hay unos a los que los directivos tienen mal acostumbrados".



Y no soltó el tema para profundizar su crítica: "En vez de pensar en tatuarse, ponerse aritos, aprendan a ser humildes, traten de ser mejores personas; no son nadie, así nunca van a ser algo... Son maleducados, irrespetuosos y altaneros".

INCIDENTE QUE INVOLUCRA A DANNY TURCIOS

Negó nuevamente que haya tenido un roce con su compañero y amigo, Danilo Turcios, por haber tenido un romance con su entonces pareja Paola Lazzaroni antes del Mundial de Sudáfrica 2010, el cual al final se perdió por lesión.



"Con ese loco comemos juntos, cuando yo voy a Tegus nos vemos y cuando él viene igual; siempre ha habido transparencia, quiten esa pregunta morbosa y fastidiosa, a mi me da risa porque nada que ver... Lo que me pasó en el Mundial de Sudáfrica no se lo deseo a nadie".



Su mensaje al pueblo hondureño ante la pandemia del coronavirus COVID-19 es que se acerquen a Dios y cuiden a los suyos ya que "este es un virus de muerte que con eso no se juega, dedíquense a leer la Palabra, a orar, pidan a Dios y suplíquenle... Querer más a nuestra familia y nuestros viejos".

EL FACEBOOK LIVE COMPLETO DE 'RAMBO' DE LEÓN