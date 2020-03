Deportes Savio solicita la anulación del Torneo Clausura de la Liga de Ascenso por crisis de coronavirus

Ante la pandemia mundial del Covid-19 que tiene paralizado el mundo dando lugar a pérdidas de vidas humanas, crisis socioeconómica y cancelación de eventos importantes en el fútbol, el Deportes Savio, equipo de la segunda división de Honduras ha propuesta la anulación del Torneo Clausura 2020 de la Liga de Ascenso.

El equipo copaneco que compite en la agrupación B, compartió un comunicado en solicita a las autoridades, el aplazamiento del torneo ante la situación que vive el país.

Entre los puntos de sustento, se refiere a la dificultad económica que tendrán los clubes para sostener el pago de planilla de los jugadores.

"En vista que no sabemos cuánto tiempo más se necesitará para poder reanudar las actividades deportivas en la que nos vemos afectados por este tiempo en que los equipos estarán sin actividad, pero devengando siempre sus salario lo cual se nos hace imposible la sostenibilidad de los mismos; razón por la cual como equipo afiliado a esta Liga, estamos solicitando la anulación del campeonato 2019-20 de la Liga Nacional de Fútbol de Ascenso", se leyó entre letras en el comunicado.

En palabras del presidente del equipo, Nardy Alvarado "No vamos a exponer a los jóvenes a estar concentrados -de hecho en mi hotel tenemos concentrados a 10 jugadores que son de lugares lejanos en el país- aún teniéndolos allí es un riesgo. Por su salud es recomendable que se descarte el torneo, no creemos que esta pandemia vaya a terminar en dos meses. Esto va para largo y como institución responsable queremos que se cancele".





EQUIPOS CON MISMA POSTURA

Alvarado cree que "hay un 70% de equipos que están en pánico y que saben que esto viene grave, pero no se han manifestado. Yo llevo la iniciativa porque Savio que tiene una planilla barata y que ha sido responsable, no vamos a poder cumplir porque no hay actividad económica, ni en mis empresas como en el fútbol".

Y agregó: "Muchos equipos están conscientes, pero no se manifiestan. Hay que ser responsables, tenemos que mandar a nuestros muchachos a descansar para que estén con sus familias y que no estén a la espera de algo que no va a pasar".

La panilla de Deportes Savio es una de las más baratas en la Liga de Ascenso durante la temporada 2020. Su costo no supera los 200 mil lempiras.