Raúl Cáceres: "Ojalá sea lo mejor que se pueda reanudar el torneo"

En medio de la cuarentena y envuelto en los quehaceres de la casa y análisis de vídeos, el técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres, se dio un tiempo para hablar con DIEZ y compartir un poco como vive este momento que se ha parado el fútbol por el tema del coronavirus.

"Cumpliendo con lo establecido por las autoridades y aprovechando para hacer algunos menesteres que son imposibles realizar en otro momento dentro de mi casa. Estoy tratando de aprovechar el tiempo en familia", comenzó contando.

Ver: ASÍ MARCHA EL TORNEO CLAUSURA QUE ESTÁ SUSPENDIDO

Distanciado de los terrenos de juego, el estratega del Real de Minas confesó cuales son las actividades que está haciendo. "Me ha tocado días diferentes según lo que he ido planificando, mucha lectura, vídeo de trabajos, análisis y otros días de faena doméstica. Moviendo algunas cosas, cambiando la casa de forma en su ubicación. Hoy toca acomodar una parte de la casa donde tengo las máquinas de gimnasio".

Pese a que los entrenamientos está suspendidos, Cáceres asegura que se ha diseñado un plan de trabajo para el grupo de jugadores del Real de Minas. "Con mucha comunicación con los muchachos, cada uno está en sus casas, excepto los extranjeros que están en la casa club que viven en una sola casa. Cada uno de ellos tiene sus unidades de entrenamiento, donde lo tienen que hacer a diario en sus casas".

Ver. LA LIGA SE REUNIRÁ CUANDO PASE EL TOQUE DE QUEDA

Raúl Cáceres no puede ocultar que este ambiente sin entrenar de manera corrida como lo hacían antes que atacara la pandemia del coronavirus, les puede pasar factura.

El Real de Minas ya salvó su categoría y ahora piensa en ingresar a la pentagonal.

"Definitivamente que afecta, es indudable y lo que uno hace es que afecte lo menos posible, adaptando a los jugadores a una activación física del organismo. Seguro que la forma de juego merma y va afectar. Uno lo que quiere es que en el menor tiempo posible de reanudarse esto pueda alcanzar la forma futbolística".

NO VE CON BUENOS OJOS QUE SE SUSPENDA



Luego que varias voces se han pronunciado sobre la posible suspensión del torneo o la cancelación del mismo, Raúl Cáceres tiene su punto de vista y pese a que no comparte ciertos criterios, el timonel pide prudencia.

Leer. ELÍA BURBARA SE PRONUNCIA SOBRE EL CLAUSURA

"Hay que ser prudentes, estamos en el segundo día de la semana y esperar esta semana y la otra. Digo una semana más porque las decisiones que se van a tomar serían decisiones definitivas. Yo pienso que se debe ser prudentes, esperar en Dios que esto no afecte a la población como en otros países. Yo creo que estas medidas que se están tomando están ayudando a que esto no se propague de forma abrupta y dañina. Yo solicitaría a las autoridades de la Liga Nacional esperar dos semanas y las veo prudentes, esperar esta y la siguiente. Si esto se puede evitar, pues hay que buscar la reanudación del mismo (Torneo) de la fecha que terminó, reanudarlo".

El Real de Minas y Olimpia durante un enfrentamiento durante el torneo Clausura que fue suspendido temporalmente.

Cáceres no comparte que se tomen decisiones como las que pasaron en El Salvador, sino que se debe. "Procurar ganar tiempo que se pueda jugar entre semana y mover las fechas. De lo contrario, sería muy prematuro tomar una decisión como lo ha hecho El Salvador. Ayer escuchaba unos periodistas decir de manera responsable. Primero hay que velar por la seguridad, salud, las vidas y luego el deporte".

El timonel de los mineros es directo, ni mira cual es la prisa de proclamar un equipo campeón. "Esto es a nivel mundial que está esto y no afecta a FIFA, CONCACAF, ya que todos estamos en la misma condición. Yo creo que es importante la prudencia para tomar una decisión. No es Honduras el que está en un problema, es el mundo entero. Todas las ligas están paradas y todo mundo tomará su decisión. Si el ente que rige el fútbol mundial no ha tomado una decisión que todas las ligas se cancelen, entonces Honduras no puede tomar una decisión y hay que ser prudentes".

EQUIPOS PEQUEÑOS SON LOS MÁS AFECTADOS

Según revela Cáceres, ellos dependían mucho de la taquilla que recibirían del juego ante el Vida, mismo que no se logró disputar por la suspensión del torneo.

"Nosotros el partido contra el Vida lo esperábamos con ansias porque esa toquilla la estábamos negociando con la directiva para que se hiciera efectivo inmediatamente a los jugadores y cuerpo técnico, era un auxilio para nosotros. Estoy seguro que todos nos vemos afectados, pero los que nos vemos más afectados somos los equipos pequeños, lo que dependemos más de una taquilla y no de patrocinadores".

Sin esconder detalles, el técnico del Real de Minas confirma que la economía en el equipo no es nada fácil y no comparte las opiniones de quienes quieren que se proclame un campeón y en ese tema se verían afectados. "Esa es la realidad del Real de Minas, aquí cae el dinero de una taquilla y es para pagos de jugadores y todo eso. Creo que en este momento es de ser prudentes. Yo escucho a la prensa que da una opinión, luego otras opciones que no van en favor de los equipos, sino que solo de uno o dos equipos que son: el primer lugar y el último. Son los que se beneficiarían, Y los ocho restantes que pasaría?. Esto de la tabla de clasificaciones está caliente y desde ya no se puede decir quienes son los clasificados".

Desde el punto de vista de Raúl Cáceres, ellos sueñan con poder entrar a la liguilla, situación que se les ha negado en otros torneos. "Estamos en el juego directo con ellos (Vida), ese es el equipo que va clasificar y nosotros estamos decididos a luchar por esa oportunidad. Ha sido una oportunidad que hemos venido buscando hace un año y esta no será la que vamos a perder nosotros".

Cáceres considera que lo mejor es esperar y luego reanudar el campeonato. "Ojalá sea lo mejor que se pueda reanudar el torneo, obviamente si las circunstancias no se prestan para eso y esto se agrava, lo correcto es que se anule y estamos claro de eso. Mientras no crezca esto de manera abrupta, yo pienso que lo correcto es darle el tiempo prudente para reanudar el campeonato".