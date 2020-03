Crudo relato del Papu Gómez desde Italia: ''Los militares se llevan a los muertos, no hay lugar en los cementerios''

El futbolista del Atalanta, el argentino Alejandro Darío Gómez, concedió una entrevista para Olé desde Italia, en la que revela cómo se vive el día a día en la región más afectada del país por causa del COVID-19.

La OMS advierte a la humanidad ante la crisis por coronavirus

Mejor conocido como el 'Papu', se encuentra haciendo la cuarentena junto a su familia en Bérgamo, una de las zonas más golpeadas por coronavirus y que no para de registrar muertes.

''Estamos vivieno una situación dramática porque hay muchísimos contagios por día. Se está respetando la cuarentena, pero igual todavía hay un poco de gente en las calles'', comenzó diciendo el jugador.

''Hubo una polémica muy grande con los corredores porque salían a las plazas y no es así. Yo que soy deportista y es mi trabajo, no voy a correr... Pero lo que llama la atención es que a pesar de no haber casi gente en las calles, sigue habiendo unos 600 o 700 casos por día en toda Italia'', contó Gómez.

El argentino revela que ya no hay lugares en los cementerios para las personas que estan perdiendo la vida a causa de esta terrible enfermedad.

''Los hospitales están llenos y no hay más lugar para los enfermos. El otro día vinieron los militares para llevarse los cajones con los muertos y hacerlos en otro lado porque acá ya no hay lugar en los cementerios. ¡Es tremendo! Todas las mañanas me levanto a mirar las noticias y siempre son malas'', asegura.

El partido que nunca se debió haber jugado

En Italia coinciden que el Atalanta-Valencia por la ida de los octavos de Champions causó la propagación del coronavirus por toda Europa y el Papu Gómez también lo cree de esa manera.

''El primero que saltó fue (Ezequiel) Garay, pero estaba lesionado y contra nosotros no jugó. Pero después del partido de vuelta apareció el médico, el manager, varios jugadores, entre ellos uno que había estado de titular contra nosotros. Así que ahora estamos todos a la espera, para ver si a alguno de nosotros nos aparece algún síntoma. Por ahora nadie. Pero haber jugado esos partidos fue terrible'', reconoció.

En España no hicieron controles de COVID-19

Asimismo, el argentino comentó cómo fue la llegada del Atalanta a España para jugar la vuelta. ''En ese momento todavía no había muchos casos y nadie tenía mucha idea de qué hacía este virus, no sabíamos bien sobre la gravedad y el contagio, entonces no se tomó dimensión de lo que podía pasar. En la vuelta ya estaba todo podrido acá en Italia, pero España estaba como nosotros antes, fuimos a Valencia y no había controles, estaban relajados''.

Por último, el Papu Gómez dijo que todos los enfermos por la pandemia llegan a Bérgamo porque cuenta con uno de los los mejores centros hospitalarios de la localidad.

''La situación de Bérgamo hoy, siendo uno de los lugares más contagiados, puede ser porque tiene uno de los mejores hospitales de la región de Lombardía y viene mucha gente a atenderse acá, pero también con el partido de ida que jugamos nosotros con Valencia. Acá hay 120 mil habitantes y ese día fueron 45 mil al San Siro. Fue un partido histórico para el Atalanta, algo único, y fue una locura. Para que te des una idea, mi mujer tardó tres horas en llegar a Milán, cuando habitualmente en 40 minutos estás ahí'', cerró.