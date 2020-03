Nayib Bukele en entrevista con Residente: "EUA está haciendo muy poco contra el coronavirus"

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sostuvo una amena charla con el cantante puertorriqueño Residente. En la misma explicó el plan que ha puesto marcha para afrontar la pandemia del coronavirus, criticó a Estados Unidos de hacer poco y respondió a la interrogante sobre el matrimonio gay.

Al mandatario le consultaron sobre la suspensión de el pago de factura de energía eléctrica, agua, televisión por cable, internet, pagos de préstamos y tarjetas de crédito por los próximos tres meses.

Bukele también aprobó un subsidio de 300 dólares para el 75% de los hogares para que puedan subsistir estos meses de cuarentena.

"El pago de los tres meses lo cancelarán en cuotas por dos años sin intereses. Si puede pagarlas hágalo para mejorar la economía, sino, nadie le puede quitar su carro, su motocicleta, cortarle la luz, el teléfono", dijo.

Sobre el dinero que se le entregará a una gran parte de la población. "Se está levantando el censo, se espera el viernes hacer la primera tanda de depósitos. Se va asignar mediante el documento de identidad. Podrán administrarlo como gusten, lo ideal sería que lo usen para adquirir comida, que no lo usen en cosas innecesarias porque después la familia puede estar en problemas".

Residente actuó de entrevistado y consultó a Bukele sobre cómo pagarán la población esos 300 dólares que sumados ascienden 450 millones, dinero que llega a través de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El gobierno los pagará. 450 millones es mucho para cualquiera, pero en nuestro países se ha dado mas dineros para salvar empresas cuando les damos miles de millones a los que tienen para vivir 20 vidas o más con su dinero, nadie protesta, pero cuando les damos a los más necesitados sí", sentenció.

Bukele también explicó que se ha invertido en saludo. Se construyó un hospital temporal y van por dos más. En el diagnóstico de pruebas pasaron a 100 diarios. "Hay nuevas máquinas que pueden procesar 8000 exámenes diarios, pero no tenemos una de ellas".

Un llamado a Donald Trump

Estado Unidos es ahora el tercer país con más casos de coronavirus.El boricua le consultó su opinión sobre la atención que le ha dado el presidente Donald Trump al tema.

"El sábado hicimos una cadena nacional, hacía una proyección de EUA, dije para el 24 iban a tener 47 mil casos y dentro de 10 días iban a tener 30 millones. Mucha gente lo tomó en serio, pero otros me tildaron de alarmista".

"El impacto económico lo van a tener, pero de qué nos va a servir el dinero en la tumba. Ahorita el dinero todavía tiene valor, pero cuando ya no hayan camas, ni ventiladores porque se acabaron, no va a haber dinero que valga. Si EUA actúa ya, van a parar los contagios. Pueden manejar 200 mil casos, pero si en tres días son 400 mil, cuando sean 2, 4 o 6 no los van a poder manejar".

Residente le recalcó si cree que Trump se ha equivocado. "Estados Unidos está haciendo muy poco y deben hacer más. Si vemos en la primera y segunda guerra mundial, hasta que metieron toda la carne al asador se resolvieron las cosas. Hoy no es de armas, es contra un virus".

Se refirió al mensaje del mensaje de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien tampoco ha detenido al país para frenar los contagios.

"Estados Unidos en nueve días va a ser el epicentro de la pandemia. El problema de los líderes, AMLO es de buen corazón, pero no entiende lo que está pasando igual que Bolsonaro. No han hecho números, lo que no entienden que si Italia, España, New York, Chicago, California no pueden manejarlo, no digamos nuestro países donde los sistemas de salud son precarios".

Sobre el matrimonio gay

En la conversación, Residente también tocó el matrimonio gay. "El matrimonio por definición es casamiento de un hombre con una mujer. Eso no inhibe que no puedas tener la pareja que quieras y no hay legislación aquí para eso".

¿Estás de acuerdo o no? Recalcó el artista: "Como concepto no", subrayó Bukele.

Por último discutieron sobre el tema del aborto. En esta no hubo acuerdo. Bukele está en contra de que "no mataría a alguien indefenso".

Residente por su parte argumentó que "Tengo familiares que por razones personales han abortado. Perotambién tengo un hijo que lo disfruté desde que escuché latir su corazón. Pero hay casos de violaciones. ¿Las madres deben vivir con eso?", concluyó la charla.