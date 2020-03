Futbolista mexicano sale huyendo de Nicaragua por miedo a contagiarse del coronavirus

“Estoy aquí, encerrado, en la casa de mis padres en Aguascalientes. Yo me siento más seguro y mi familia no está tan preocupada”. Esas fueron las palabras de José Gómez, delantero del Real Madriz (sí, con Z) de Nicaragua, que en la fecha diez del fútbol nicaragüense, decidió no jugar frente en la derrota ante el Real Estelí y, con permiso de su actual club, se volvió a México.

El futbolista azteca narró lo que vivió: "Varios compañeros no jugaron. Tengo entendido que el equipo se completó con muchos juveniles en la alineación. Decidí no disputar el juego por un tema de salud, no quería exponerme de esa manera. Y me vine a México ya que no quería agarrarme el virus”, dijo este delantero de 23 años.

Luego agregó: “Los directivos se portaron de la mejor manera y también el entrenador, con el cual tuve la posibilidad de hablar. ‘Vete a tu casa me dijeron y que tu familia esté tranquila’”.

Consultado sobre por qué decidió regresar a México, donde hay más casos que en el país centroamericano, este delantero que jugara en Necaxa, Querétaro e Irapuato contestó.

"Yo notaba mucha pasividad en Nicaragua, como que no tomaban la real dimensión de lo que sucedía. No estaba tranquilo y mi papá ya me venía pidiendo que regrese, pero yo prefería esperar. Finalmente, terminé decidiéndome porque allá estaba solo y acá me siento más protegido”.

En la nación centroamericana se decidió que se dispute el próximo fin de semana la fecha 11, nuevamente a puertas cerradas, a “pesar de que todos los jugadores estábamos disconformes y se lo hicimos saber a los directivos”, según explicó Gómez.

"Me quedaré en México el tiempo que sea necesario. Por suerte no tengo síntomas, pero estoy en mi casa de manera preventiva. Lo importante en este caso es la salud”, cerró.