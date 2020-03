Mathías Techera sobre su condición en Honduras: "Trato de estirar la cartera lo más que se pueda"

Mathías Techera, defensor uruguayo que milita en el Vida, relató sobre sus últimos días bajo cuarenta residiendo en La Ceiba sucedido de la crisis por el coronavirus que ha privado la libre circulación, además de aplazar el fútbol.

El espigado central de 28 años vive en un hotel de la ciudad proporcionado por el club, su familia quedó en Uruguay, pero admite sentirse bendecido al tener a su madre consigo, la cual pudo traer al país unas semanas antes de destaparse el virus.

“Es una situación complicada, gracias a Dios estoy acá con mi madre, trato de estar tranquilo y compartir momentos con ella. Además, me mantengo entrenando aquí en el hotel y esperar a ver cómo se resuelve todo”, inició relatando.

Y agregó: “Ella sido como un soporte para mí, si ella no estuviera, me ayuda con la cocina y me alienta, creo que la estaría pasando mal. Tú sabes que uno lejos de su país y solo, la extrañaría bastante porque a veces no sabes qué rumbo agarrar”.

DESPENSA Y FACTOR ECONÓMICO

Para bien del futbolista del 1.89 metros, abastecerse de alimentos no ha sido un problema, no obstante, el tema económico sí, ante la ausencia de pago de la entidad cocotera.

“Tengo un supermercado cerca, abre una vez por semana y he ido dos veces, pero es cierto que todo se termina y se acaba rápido, pero esperamos que todo se solucione para que ya podamos salir de casa. Todo mundo está en la misma situación.

Y manifestó: “Siendo sincero no hemos tenido novedad del club desde el último partido que jugamos, no hemos hablado con nadie más y están pendientes con la parte salarial. Uno no regala nada, pero trato de estirar la cartera lo más que se pueda porque uno sabe, además por el problema económico del equipo.

En cuanto a la continuidad o no del Torneo Clausura 2020, dijo que “Yo en realidad me gustaría que se vuelva a jugar y se termine el campeonato, pero estoy consciente que no hay mucho tiempo, si lo hacen se atrasará el torneo y las vacaciones. Los clubes tampoco tienen para sustentar los sueldos y la gente pensará mil veces para volver al estadio”

FUTURO PRÓXIMO

Techera finaliza su contrato con el Vida en junio del 2021 y ante ello manifiesta que su deseo es cambiar de aires ante posibles ofertas que surjan sobre la mesa.

“Siempre está la posibilidad de salir del equipo, de mi parte espero que se pueda dar”, cerró.

Mathías Techera ha sido uno de los jugadores titulares indiscutibles en la defensa cocotera junto al joven Carlos Meléndez. En la presente campaña son junto a Motagua la zaga que menos goles han recibido (10).