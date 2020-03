Paulinho, ex Barcelona, cuenta cómo vivió el coronavirus en China, y ahora en Brasil

Paulinho, ex jugador del FC Barcelona, ha contado cómo vivió en China el brote del coronavirus. El futbolista brasileño es claro y aduce que tanto él como su familia la ha pasado mal, pues regresó a Brasil para tratar de refugiarse pero ahora es todo lo contrario, pues en territorio brasileño está siendo atacado por esta pandemia.

China fue el lugar donde se inició este coronavirus​ que tiene ahora mismo tan preocupado a todos los países de Europa y a muchos del resto del mundo.

En el continente europeo hay ya varios países que han ordenado el confinamiento en casa a sus ciudadanos, como es el caso de España, y han tomado un serie de medidas estrictas para luchar contra la enfermedad.



Paulinho es uno de los futbolistas que mejor debe saber cómo reaccionar ante esta situación. El brasileño vivió en primera persona el brote del COVID-19 en China y durante mucho tiempo tuvo que atender a las medidas que tomó el país asiático.

El también ex del Tottenham juega en el Guangzhou Evergrande, que está a unos 1.000 kilómetros de Wuhan, la ciudad donde inició la pandemia y la zona 0, pero aún así tuvo que sufrir las consecuencias del virus.

Cuenta su experiencia con el coronavirus

El volante asegura que lo mejor es no tomarse a broma la enfermedad y no salir de casa. "Esto no es ninguna broma, por la experiencia de China, considero que el resto de países deberían tomar las medidas que se adoptaron allí: la gente debe encerrarse en casa", le dijo hace un par de días a Mundo Deportivo.



Además de quedarse en sus domicilios y no salir a la calle a no ser que sea estrictamente necesario, Paulinho destacó también la importancia de lavarse las manos para prevenir el contagio. Precisamente esta es una de las recomendaciones que ha dado siempre Sanidad. ​"Si me piden un consejo, yo recomendaría que la gente se quede en casa y se lave bien las manos constantemente", comentó.

Paulinho es el referente del Guangzhou Evergrande de China.



El ex barcelonista se quedó en China durante un mes en medio de toda la crisis, pero cuando vio que la Superliga china se iba a suspender indefinidamente, pidió permiso a su club y se marchó a Sao Paulo junto a su mujer y a sus dos hijos, sin saber que también lo iba a sufrir.

"Opté por irme a Brasil para estar cerca de mi familia porque sabía que íbamos a estar mucho tiempo sin poder jugar", explicó.

Ahora en su nación, el coronavirus ha comenzado a golpear fuertemente a ese país. "Mi familia y yo pasamos situaciones muy difíciles, por estar en el pico de la enfermedad en China y ahora lo estamos enfrentando en Brasil pero siempre digo que tengo confianza y esperanza en que todo va a pasar lo antes posible", dijo mediante un video en redes sociales.

"Quiero alertarlos también porque, como he dicho, estuve en estos dos países, la higiene es muy importante, lavarse las manos, no estar tocando las cosas, sobre todo botones del ascensor, barandillas, usar gel antibacterial, creo que es muy importante seguir las recomendaciones para que toda la turbulencia que vivimos pase cuanto antes", dijo un preocupado Paulinho.

Paulinho jugó en el FC Barcelona y fue rentable, pero repentinamente se marchó nuevamente a China.

El mundialista con Brasil desde el 10 de marzo está entrenándose con el Corinthians, su ex equipo, para no perder la forma.



Se dice que la Superliga de China volverá a principios de mayo, por lo que el centrocampista ya se preparara para el viaje y para la cuarentena que deberá volver a pasar una vez llegue a China.

"Cuando llegue tendré que pasar dos semanas de cuarentena en casa, así que no creo que tarde mucho en volar porque se está hablando que la liga se reanudaría a principios del mes de mayo", finalizó.