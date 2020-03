Testimonio de un hondureño en Nicaragua: Revela por qué es de los pocos países del mundo con fútbol

Mientras observaba el partido que Ocotal de su compatriota Reynaldo Clavasquín perdió con Real Estelí (1-2) y a minutos de medirse con su Juventus Managua a Walter Ferretti, Héctor Medina atendió a DIEZ y le contó por qué son la única liga de América, y una de las poquísimas del mundo, con fútbol.

'Figura' Medina explica los motivos por los cuales el coronavirus Covid-19, pese a que ya hay dos personas contagiadas en el país pinolero, no ha detenido la actividad futbolística.

El ex portero de Olimpia y ex técnico de Real Sociedad en la Liga Nacional de Honduras cuenta que "la verdad hemos estado jugando normal" por la fecha 2 de la segunda vuelta.

"Lógico nos preocupa como profesionales, esta es una epidemia que ha venido a darle un golpe a Centroamérica y al mundo... Tomamos las precauciones, pero no sabemos en qué momento alguna persona que esté cerca está contagiada", expresa con el temor lógico que esta pandemia genera.

Cuenta sobre las medidas de higiene adoptadas para prevenir el brote del Covid-19: "Tratamos que los jugadores después de cada entrenamiento se laven sus manos y tengan mascarillas en el entrenamiento".

Detalla que se juega contra viento y marea porque "el problema es que aquí no es como en Honduras, que la Liga y Federación están juntas.... Aquí están divididas, vamos a esperar, somos empleados del club y estamos tomando las precauciones", eso sí, insiste.

En el día a día hacen lo pertinente, aunque reconoce que no están exentos: "Lo hemos manejado como los dirigentes nos han dicho, no tenemos contacto con los demás equipos ni con los mismos árbitros... nos saludamos de codo, de 10 equipos solo uno se opuso, no sé cuál fue porque los demás apoyaron que el torneo siguiera".

A ello, como si faltaran aspectos a considerar para que todavía haya fútbol, recuerda que

"Nicaragua viene de una crisis, hace año y medio, me imagino que por eso siguió y si se para esto viene una más".

SU FAMILIA, LA MÁS PREOCUPADA

Héctor Medina, de 45 años, cuenta lo que vive du familia en Honduras. Acepta que "están preocupados", por él y por ellos mismos.

Héctor Medina es el entrenador hondureño que está dirigiendo al Juventus de Nicaragua.

"Mi esposa Norma y mi hija Valeria, mis amigos y gente conocida... Lógico, me toca ir a trabajar, a los juegos y tomo mis precauciones; Dios bendiga al mundo, no solo a Centroamérica y Sudamérica", se limita a decir el timonel consciente de la situación de emergencia que se vive.

¿Debe parar el campeonato? "Yo podría dar mi opinión, pero quienes al final mandan son los dirigentes; al final mi opinión no va a servir de nada, que ellos tomen las medidas y las decisiones", lanzó Medina respecto a ese tema tan álgido.

Deja en claro que en cada encuentro "se está respetando lo de las 50 personas, es una Liga ordenada en ese sentido, organizada". Anhela que sigan tomándose las medidas del caso, por lo menos, ya que Nicaragua aún no da muestras de querer detener la pelota.