Secretario de la Liga Nacional sobre declarar un campeón: “No es justo ni ético”

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de finalizar el Torneo Clausura o hasta declarar como campeón a Motagua, esto por la crisis de coronavirus que enfrenta el país y todo el mundo.

Diez en su momento informó que "esas cosas el reglamento no las tiene establecidas, es decir, dice la suspensión pero no puede establecer el más allá porque eso daría ventajas y desventajas", apuntó Alfonso Guzmán, conocedor de las leyes en Honduras.

"Si se dijera, en un caso de fuerza mayor, que algún equipo sería campeón es obvio que le haría daño al reglamento porque los intereses creados aparecerían... Inmediatamente aparezco diciendo que 'no se puede y soy campeón', o 'no se puede y no desciendo'", siguió aportando.

Con respecto al tema, Salomón Galindo, secretario de Liga Nacional dejó en claro: "Si por alguna circunstancia se declara desierto el torneo, no tendría validez. La validez la tendría el torneo anterior y quedaría como vigente campeón el anterior (Olimpia), pero no es lo mejor, ni aconsejable, ni ético", esto en una declaración a HRN.

Y agregó: “Lo otro que se comenta es que se declare finalizado el campeonato y se declare como campeón al que va en primer lugar, eso no es justo ni ético. Tenemos espacio y así vamos a mantener el torneo en suspenso. Ningún equipo puede pedir la nulidad de un torneo”.

El toque de queda en Honduras está pactado para concluir el 29 del presente mes aunque se espera que siga pues llegamos a 52 casos y una persona fallecida. Estos datos podrían seguir aumentando.