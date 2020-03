Saprissa y Cobresal se interesan por Cristian Maidana, pero él quiere seguir en Olimpia

Cristian Óscar Maidana finaliza su contrato con el Olimpia al terminar el torneo Clausura, pese a que todavía no se reanuda por el problema de coronavirus en Honduras, el argentino ya ha empezado a recibir ofertas.

El sudamericano ha sido seguido por el Saprissa de Costa Rica y por el Cobresal de Chile, pero Maidana no ha ocultado su deseo por seguir en las filas de los 'albos'.

El mediocampista de 33 años tiene dos torneos en el fútbol hondureño y con eso basta para poder ganarse el cariño de la afición 'merengue'.

DEPENDERÁ DE LA DIRECTIVA SU CONTINUIDAD

Ahora su futuro dependerá de lo que arregle con la directiva del Olimpia, Maidana quiere seguir en Honduras y espera tener un nuevo arreglo cuando todo esto termine.

"En mis vacaciones me dijeron de algo. Igual mi idea es no irme. Yo me quiero quedar acá y voy a hacer lo posible para quedarme acá. Obvio que el club tiene la decisión de si me renuevan o no. Todo depende del Olimpia. Pero mi intención es seguir aquí", dijo Maidana a DIEZ.

El argentino tiene un largo recorrido como futbolista, ha pasado por equipos como Banfield, Spartak de Moscú, Recreativo de Hueva, Huracán, Atlante, Argentinos Juniors, Philadelphia Union, Houston Dynamo, Al-Ahli, Rionegro Águilas, Deportivo Capiatá, Alagoano y Olimpia.

En el club hondureño tiene 27 partidos, ha podido anotar un gol y tiene 1662 minutos con la camisa del león.